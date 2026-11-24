В частности, РФ предложила создать совместное американо-российское предприятие по добыче нефти вблизи острова Сахалин.

Российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров о прекращении войны против Украины пытался привлечь к сотрудничеству зятя президента США Дональда Трампа и его специального посланника Джареда Кушнера, предлагая ряд экономических проектов, чтобы в обмен добиться ослабления санкций против России. Об этом сообщает New York Magazine.

Как пишет издание, в сентябре Кушнер и спецпосланник Трампа Стив Виткофф встретились с Путиным в Кремле, и в ходе переговоров российская сторона предложила создать совместное американо-российское предприятие по добыче нефти вблизи острова Сахалин на Дальнем Востоке России.

Еще одну возможную сделку ранее описывала The New York Times. Речь шла о продаже подсанкционной российской энергетической компании консорциуму инвесторов. Среди потенциальных участников называли компанию, связанную с братом президента Объединенных Арабских Эмиратов, катарскую структуру, сотрудничающую с Кушнером в девелоперском проекте в Албании, а также крупного донора Дональда Трампа. В то же время Кушнер опроверг, что вопрос о продаже компании обсуждался во время встречи.

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Кроме того, по данным New York Magazine, Москва якобы предлагала поставлять дизельное топливо в США накануне промежуточных выборов в Конгресс, чтобы заинтересовать администрацию Трампа экономическим сотрудничеством и добиться приостановки части американских санкций.

Бывшая советница Белого дома по вопросам России Фиона Хилл считает, что Путин пытается влиять на американских представителей через их деловые интересы:

"Он пытается соблазнить Джареда и других деловыми сделками", – говорит Хилл.

По её мнению, стратегия Путина заключается в том, чтобы наладить взаимодействие с Трампом через его ближайшее окружение – его семью, друзей и его интерес к деньгам.

Сам Кушнер отвергает обвинения в том, что его дипломатическая деятельность может быть связана с частными бизнес-интересами. Он утверждает, что на самом деле действовал в интересах украинцев, пытаясь любым возможным способом положить конец этой "ужасной войне" и заставить Трампа прекратить преследовать Зеленского. Издание отмечает, что Кушнер сочувствует Зеленскому, но считает, что украинская привычка вести публичные переговоры является контрпродуктивной.

"Они совершенно не понимают украинцев", – говорит Хилл. С точки зрения украинцев, война с Россией – это борьба за обеспечение их национального выживания. Часто цитируемое высказывание гласит: "Если Россия перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, Украина закончится".

Кроме того, она отметила, что Кушнер, как и Трамп, считает, что миром управляют деловые соглашения, "что именно крупные игроки и их отношения делают всё возможное".

Заявления Кушнера о переговорах по прекращению войны

Как сообщал УНИАН, Кушнер утверждает, что во время переговоров о прекращении войны в Украине пытался не только найти способ завершить боевые действия, но и удержать главу Белого дома от давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Зять Трампа напомнил: когда он сообщил украинской делегации в Майами, что президент США собирается принять предложение российского диктатора Владимира Путина по дизельному топливу и ослабить санкции, Зеленский тут же выразил протест и выступил с заявлением. Тогда Трамп ответил, что украинцы должны сменить президента.

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