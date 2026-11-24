Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,66 грн, а евро – 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 24 ноября, вырос на 15 копеек и составляет 45,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 50,05 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,90 гривни, а евро – по курсу 49,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4560 гривень. 100 евро обойдутся в 5005 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 21 копейку и составляет 45,66 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 25 копеек – до 50,00 гривень.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 24 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,46 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 14 копеек и составляет 45,62 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,97 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 50,11 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,27 гривни за евро.

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