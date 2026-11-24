Этот вопрос рассматривался ещё в 2023 году.

Страна с развитым торговым и морским флотом – Греция – может помочь экспортировать украинскую сельскохозяйственную продукцию на международные рынки. Вместе с тем греческие судоходные компании – одни из главных перевозчиков российской нефти, пишет местное издание To Vima.

По данным издания, в сентябре этого года в Салониках министр инфраструктуры и транспорта Греции Христос Димас встретился с заместителем министра Украины по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Артемом Рыбченко. Они обсудили возможности экспорта украинского зерна на международные рынки. Эта встреча стала продолжением предыдущей встречи греческого министра с его украинским коллегой Сергеем Деркачем, состоявшейся в июне прошлого года.

Вопрос об участии Греции в экспорте украинского зерна рассматривался еще в 2023 году, однако тогда этот замысел не удалось реализовать. Страна рассчитывает использовать преимущества своего географического положения – в частности, возможности портов Александруполис и Салоники – в сочетании с мощным потенциалом греческого судоходного сектора.

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Стратегическое положение Греции

Благодаря своему расположению Греция является частью двух коридоров: коридора "Западные Балканы – Восточное Средиземноморье" (WBEM) и, что особенно важно, коридора "Балтийское море – Чёрное море – Эгейское море" (BBA).

Всего в состав коридора BBA входят 13 стран. 11 из них являются государствами-членами ЕС: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Украина и Молдова, хотя и не являются членами ЕС, также интегрированы в этот коридор, который начинается в Хельсинки и заканчивается в Никосии.

В долгосрочной перспективе развитие коридора BBA также позволяет Греции и её портам стать естественным звеном, соединяющим регион с Экономическим коридором "Индия – Ближний Восток – Европа" (IMEC), который в настоящее время активно продвигается.

Как Греция будет экспортировать украинское зерно

Греческий пилотный план по экспорту украинского зерна предусматривает создание двустороннего "мультимодального" грузового маршрута между Грецией и Украиной, центральным звеном которого станет порт Александруполис. Сообщение с портом будет осуществляться по железной дороге, в меньшей степени – грузовым автотранспортом.

Название этого города на северо-востоке страны может ассоциироваться с его ролью в транспортировке военной техники в Украину. Однако правительство стремится расширить деятельность порта, включив в неё также перевозку грузов.

Эти инициативы основаны на договоренности между премьер-министром Греции и президентом Украины Владимиром Зеленским, достигнутой еще в сентябре 2025 года. Она предусматривает создание оси "Александруполис – Одесса" с использованием инфраструктуры BBA (Балканы – Чёрное море – Адриатика).

Постоянные и систематические удары России по украинским черноморским портам, а также резкое снижение уровня воды в Дунае из-за засухи существенно ограничили возможности Украины по экспорту больших объемов зерна. Это касается и кукурузы (особенно начиная с середины ноября) – культуры, играющей важную роль в экономике Украины.

Сможет ли заработать этот маршрут

Для того чтобы этот маршрут был рентабельным, он должен работать в обоих направлениях. Украина стремится экспортировать зерно, но в то же время – учитывая нагрузку на энергосистему из-за российских ракетных атак – нуждается в дизельном топливе (в частности, зимних сортов, рассчитанных на сильные морозы), а также в других товарах, таких как электрооборудование и строительные материалы. Такие торговые потоки позволят обеспечить движение грузов в обоих направлениях и сделать маршрут выгодным для обеих сторон.

Для обеспечения экономической целесообразности маршрута пропускная способность железной дороги должна увеличиться до двух-трех поездов в сутки в направлении с юга на север. Еще одной важной проблемой, касающейся именно железнодорожного сообщения, является запланированное закрытие моста Русе – Джурджу через Дунай в период с апреля по декабрь 2027 года. Этот мост расположен на болгарско-румынском участке планируемого маршрута.

Что касается автомобильного сообщения, которое является более дорогостоящим, то действующая нормативно-правовая база позволяет греческим и украинским перевозчикам осуществлять двусторонние перевозки без транзитных разрешений. В то же время внутренние перевозки в пределах Греции (например, из Александруполиса в другой пункт на территории страны) могут осуществлять только греческие компании.

Греция как перевозчик российской нефти – главные новости

По подсчетам Financial Times,за последние три года греческие судоходные компании заработали не менее 3,8 миллиарда долларов на транспортировке российской нефти. Речь идет о не менее 389 миллионах баррелей, отгруженных греческими танкерными компаниями.

Греция также активно блокировала принятие 21-го пакета санкций против России из-за возможной потери доходов для своей судоходной отрасли.

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