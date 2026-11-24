На момент удара возле вокзала находился электропоезд.

Вражеский БПЛА атаковал железнодорожную станцию в Коростене Житомирской области, в результате чего погиб один человек, еще двое получили ранения.

Как сообщила в Telegram "Укрзализныця", на момент удара возле вокзала находился электропоезд.

"Осколки убили одного человека, еще двое получили ранения", – говорится в сообщении.

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По данным ведомства, информация об угрозе поступила из мониторингового центра "Укрзализныци". Бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и начала эвакуацию.

"Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала. Здесь есть большое стационарное укрытие, куда и перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из сотрудников "Укрзализныци" не пострадал.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко написал в Facebook, что в течение прошедших суток и этой ночью враг атаковал гражданскую и энергетическую инфраструктуру области.

По его словам, в Коростене под вражеским ударом оказалось отделение "Новой почты" и складские помещения расположенных рядом коммерческих предприятий. В результате атаки возник масштабный пожар, который удалось локализовать.

Он отметил, что в Житомире под вражескими ударами оказались два предприятия, в частности, повреждены ремонтный цех, административное здание и 36 гражданских транспортных средств. Также повреждены крыши и окна двух жилых домов и двух учебных заведений.

В Житомирском районе враг атаковал объект энергетической инфраструктуры.

Вражеские атаки на объекты железной дороги

Российские войска регулярно наносят ракетные и дронные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, повреждая пути и локомотивы. Также атаки приводят к задержкам поездов.

По данным The Associated Press, с середины лета наблюдается всплеск российских атак на железную дорогу, которая остается критически важной артерией для коммерческой и военной логистики.

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