Гравитационное воздействие такого небесного тела может объяснить несколько необычных особенностей удаленных объектов.

Астрономы, возможно, приблизились к разгадке одной из величайших загадок Солнечной системы, пишет Interesting Engineering. Новое исследование предполагает существование далекой планеты, которую условно назвали Планетой X2 (PX2). Она могла бы объяснить необычные движения и орбитальные траектории ледяных объектов на окраинах Солнечной системы.

В частности, исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предлагает новый взгляд на многолетние поиски неизвестной планеты во внешней части Солнечной системы.

По предположению ученых, Планета X2 может двигаться по очень вытянутой эллиптической орбите, находясь на расстоянии от Солнца, в сотни раз превышающем расстояние от Солнца до Земли. Большая полуось ее орбиты, по расчетам, может составлять от 350 до 500 астрономических единиц. Одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца.

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Даже в ближайшей к Солнцу точке орбиты PX2 находилась бы как минимум в 200 астрономических единиц от него – гораздо дальше, чем Нептун.

Предполагаемая планета отличается от широко обсуждаемой гипотезы о Девятой планете. Согласно ей, за необычное орбитальное поведение некоторых объектов на окраинах Солнечной системы может отвечать значительно более массивное небесное тело.

За Нептуном расположена обширная область, известная как транснептуновая. Она содержит многочисленные ледяные тела, многие из которых относятся к поясу Койпера. Этот пояс простирается примерно от 38 до 50 астрономических единиц от Солнца.

Исследование возможного существования новой планеты возглавил адъюнкт-профессор Университета Южного Квинсленда Патрик София Ликавка, работающий в японском Университете Киндай. Именно он и его команда дали гипотетическому объекту название "Планета X2".

Как неизвестная планета могла влиять на ледяные тела

Масса предполагаемой планеты может в 1,5–2 раза превышать массу Земли, а расстояние от Солнца – в сотни раз быть больше, чем у нашей планеты.

Хотя PX2 пока остается гипотезой, исследование предлагает новый способ изучения отдаленных окраин Солнечной системы. Проверить предположение астрономам помогут наблюдения обсерватории имени Веры Рубин, которая проводит масштабное исследование неба.

"Представьте, что после десятилетий картографирования Солнечной системы мы обнаружим: все это время от нас скрывалась еще одна планета", – отметил Ликавка.

По его словам, если такое небесное тело действительно существует, это может изменить представления об истории Солнечной системы и происхождении необычных орбит самых удаленных объектов.

Астрономы уже обнаружили удаленные небесные тела, движущиеся по очень вытянутым и сильно наклоненным орбитам. Их поведение сложно объяснить только гравитационным воздействием известных планет.

Один из самых интересных примеров – Седна, отдаленный ледяной объект с чрезвычайно вытянутой орбитой, которая выводит его далеко за пределы планетарной области.

Ученые предполагают, что на движение таких тел может влиять гравитация еще не открытой планеты. Это могло бы объяснить, почему некоторые из них движутся по столь необычным траекториям.

Чтобы проверить эту возможность, исследовательская группа провела компьютерное моделирование эволюции Солнечной системы в течение примерно 4,5 миллиарда лет.

В симуляциях изучали, как удаленная планета с различной массой и параметрами орбиты могла бы влиять на движение ледяных тел во внешней части Солнечной системы.

Результаты показали, что гравитация PX2 могла бы выводить отдельные объекты из-под влияния Нептуна, а другие – направлять на неожиданно наклонные или вытянутые орбиты.

Предложенная модель воспроизводит несколько необычных орбитальных закономерностей, которые наблюдаются у дальних транснептуновых объектов. В то же время исследователи признают, что между результатами моделирования и реальными астрономическими наблюдениями остаются определенные расхождения.

Новости космоса

Напомним, астрономы обнаружили за орбитой Плутона новый объект, который может быть карликовой планетой, диаметр которой, по предварительным оценкам, составляет от 600 до 1500 километров. Открытие было сделано благодаря наблюдениям новой обсерватории Веры Рубин, расположенной в Чили – на вершине горы высотой 2682 метра. Объекту присвоили обозначение ED138. Если дальнейшие наблюдения подтвердят открытие, он присоединится к группе из пяти карликовых планет, признанных Международным астрономическим союзом.

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