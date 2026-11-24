Российский чиновник участвовал в попытках легализовать военную оккупацию ЗАЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдным назначение российского чиновника, находящегося под санкциями, заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сообщение опубликовано в соцсети X.

"Этот человек непосредственно участвовал в попытках легализовать первую в истории военную оккупацию крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС. Соучастник одного из крупнейших актов хищения и тяжчайших преступлений против ядерной безопасности теперь станет частью руководства МАГАТЭ", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он раскритиковал такое решение, заявив, что слабость и отсутствие принципов не соответствуют потребностям мира в условиях кризиса, когда особенно важно придерживаться целей и принципов Устава ООН.

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"Я поручил нашим дипломатам официально донести нашу позицию посредством демарша и направления ноты протеста", – добавил Сибига.

Отношения МАГАТЭ и России – последние новости

В МАГАТЭ сообщили о назначении на должность руководителя направления ядерной энергетики российского чиновника Алексея Ферапонтова. В 2023 году Украина ввела против Ферапонтова санкции за содействие полномасштабному вторжению России, в частности оккупации Запорожской атомной электростанции.

Министерство энергетики Украины призвало генерального директора МАГАТЭ отказаться от такого назначения.

Ранее ведущий эксперт по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте заявил, что МАГАТЭ поддерживает российскую дезинформацию и по сути поддерживает агрессора, ставя тем самым под угрозу ситуацию на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

По его словам, МАГАТЭ проявляет предвзятость в отношении России, ведь заместителем генерального директора Агентства Рафаэля Гросси был бывший сотрудник "Росатома" и соорганизатор оккупации ЗАЭС Михаил Чудаков.

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