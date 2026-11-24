Продать доллар можно в среднем по курсу 44,97 грн, а евро – 49,27 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 24 ноября, вырос на 14 копеек и составляет 45,62 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,97 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 50,11 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,27 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,45 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,20 грн/евро, а курс продажи – 49,85 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 24 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,46 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что гривна стала лидером роста по отношению к доллару среди европейских валют за прошедшую неделю. По его словам, сейчас рынок проходит курсовое дно, то есть дальнейшего укрепления гривни не ожидается, ведь период уплаты налогов в настоящее время заканчивается и экспортеры перестанут активно продавать иностранную валюту.

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