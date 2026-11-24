Ранее правительство ужесточило требования к бизнесу в отношении обустройства укрытий.

Верховная Рада поддержала проекты постановления, в которых предлагается обратиться к Кабинету министров с требованием пересмотреть правила работы бизнеса во время воздушных тревог. Как сообщает корреспондент УНИАН, 302 народных депутата поддержали проекты постановления №16207.

Нардепы предлагают отменить обязательное требование об обустройстве укрытий для работы во время "желтого" уровня угрозы после 4 декабря 2026 года при условии письменного согласия работников.

"Бизнес сам решает, работать или нет. Работник сам решает, идти ли ему в укрытие или нет. Единственная задача предпринимателя – платить налоги и предупредить о тревоге", – сказал народный депутат Ярослав Железняк.

Видео дня

По словам нардепа, в столице 30% малого бизнеса не имеют поблизости укрытий в радиусе 300 метров.

Согласно пояснительной записке, документ предлагает три ключевых изменения:

предусмотреть возможность продолжения деятельности субъектов хозяйствования во время "желтого" уровня угрозы без требований об обустройстве укрытий при условии наличия добровольного индивидуального письменного согласия работников, продолжающих работу;

установить право каждого работника, независимо от ранее предоставленного письменного согласия, в любой момент прекратить работу и перейти в укрытие во время "желтого" уровня угрозы;

обеспечить соблюдение обязательств субъектов хозяйствования по оповещению работников и посетителей о воздушной тревоге, проведению необходимых инструктажей и обеспечению мер безопасности в соответствии с требованиями законодательства, в частности в случае установления "красного" уровня угрозы.

Окончательное решение зависит от Кабинета министров, который должен рассмотреть обращение парламента и внести соответствующие изменения в свое постановление.

Работа бизнеса во время тревоги – главные новости

В начале сентября правительство приняло постановление, обязывающее бизнес оборудовать укрытия, чтобы продолжать работу во время воздушной тревоги "желтого" уровня. Также все заведения должны были разместить на входе табличку с информацией о наличии у них укрытий.

Новые требования вызвали немало критики со стороны бизнеса и экспертов. В частности, эксперт Ольга Насонова предупредила, что из-за введения новых правил безопасности во время "желтой" тревоги с 4 декабря каждый пятый ресторан в Украине уже зимой может закрыться.

Позже премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство пересмотрело решение об ужесточении требований к бизнесу относительно обустройства укрытий. Таким образом, новые правила, которые должны были вступить в силу с 4 декабря, отложены еще на три месяца – до 4 марта. В то же время глава Кабмина отметил, что отсрочка решения не означает отмену требований.

Вас также могут заинтересовать новости: