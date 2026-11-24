Песков заявил, что дата следующей встречи все еще не определена.

У России готовы к продолжению мирных переговоров, но дата проведения следующей встречи пока не определена. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, цитирует его пропагандистское агентство ТАСС.

"Есть понимание, что эти переговоры должны продолжиться, но дата не назначена", - сказал Песков.

Он высказался и об участии европейцев на встречах в Абу-Даби. Но по словам спикер Кремля, РФ "не видит добавленной стоимости" от их участия.

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Участие Европы в мирных переговорах

Как сообщал УНИАН, спецпосланники президента США Дональда Трампа заявили, что представители ЕС могут присоединиться к следующему раунду встреч.

Ранее Песков говорил, что Россия будет пытаться провести отдельную встречу с представителями европейской переговорной группы. Заявленная цель таких встреч - прояснение позиции европейской делегации.

При этом путин пригласил европейцев в Москву. По данным СМИ, европейцы примут приглашение приехать в Москву, если им будет предоставлена полноценная роль в переговорах.

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Добавим, что по мнению одного из американских переговорщиков, зятя президента США Джареда Кушнера, мирные соглашения должны завершиться не только прекращением боевых действий. А и в перезагрузке отношений между Россией и Европой, которая должна положить конец постоянной агрессии.

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