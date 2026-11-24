Их ошибочно приняли за северокорейские самолеты.

Несколько российских самолетов ненадолго вошли в зону ПВО Южной Кореи над Восточным морем во вторник, 24 ноября. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Самолеты приблизились к острову Уллюн. В ответ на это ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители, после чего российские самолеты покинули зону. Отмечается, что непосредственно воздушное пространство Южной Кореи самолеты не нарушили.

Отмечается, что сначала южнокорейское правительство ошибочно идентифицировало эти самолеты как северокорейские. Соответствующее предупреждение получили местные жители. Тревогу сняли примерно через пять минут после предупреждения.

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Отношения между Украиной и Южной Кореей

Отметим, что Южная Корея с начала полномасштабного вторжения РФ не оказывает Украине военную помощь. В то же время Сеул оказывает экономическую поддержку Киеву – в 2027 году эта сумма должна составить 100 миллионов долларов.

Добавим, что ранее между Киевом и Сеулом возник дипломатический скандал. Это произошло на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР, которые воевали на стороне РФ. В Сеуле заявили, что стороны договорились не разглашать факт этой передачи. На фоне скандала Южная Корея отозвала своего посла из Украины.

В украинском МИД в ответ на это заявили, что незадолго до такого шага Сеула они приглашали посла Республики Корея в Украине для изложения украинской позиции и поиска конструктивных решений. Тогда, в частности, южнокорейскому послу донесли позицию украинской стороны.

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