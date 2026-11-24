Это может быть частью стратегии Кремля в отношении европейской стратегии безопасности.

Мирное соглашение по войне в Украине не положит конец диверсионной кампании России против Европы. Об этом заявил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, пишет Politico.

По его словам, в последние месяцы операции российских спецслужб в Европе активизировались. В частности, они расширили свою деятельность не только до поджогов складов и торговых центров, но и до нападений на железные дороги, средства связи и оборонные объекты.

Он добавил, что часть таких атак направлена на прерывание поставок в Украину. Однако в то же время Москва хочет запугать европейские правительства и ослабить НАТО. И эти цели, по его словам, останутся актуальными для Кремля даже после окончания войны между Украиной и Россией.

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"Трудно представить, что мирное соглашение изменит позицию российского руководства или остановит его от проведения этих операций", – подчеркнул он.

Он связал активизацию российских агентов в Европе с более широкой российской стратегией давления на экономику Украины. Семоняк отметил, что Польша остается главным транзитным узлом западной помощи Украине. По его словам, изменчивый характер атак затрудняет оценку их интенсивности лишь путем подсчёта инцидентов.

Кроме того, по словам чиновника, РФ такими операциями преследует цель ослабить решимость западных стран поддерживать Украину. Поскольку подобные операции направлены на распространение страха и подрыв доверия к европейским правительствам.

По мнению эксперта, как благоприятное, так и неблагоприятное для России развитие событий в Украине может подтолкнуть Кремль к расширению гибридной агрессии против Европы. В частности, Москва может попытаться втянуть больше стран в конфронтацию или удержать их население от поддержки Украины или занятия антироссийской позиции.

Вторжение российских средств поражения на территорию Польши во время массированного удара по Украине Семоняк называет неслучайным. По его мнению, цель этих провокаций – проверить реакцию Польши и её союзников по НАТО. Особенно на фоне попытки РФ навязать Европе новую архитектуру безопасности.

"Россия пытается возродить идею сфер влияния времен холодной войны", – добавил Семоняк.

Что этому предшествовало

Напомним, в пятницу, 20 ноября, российские ракеты и БПЛА нарушили воздушное пространство Польши и упали на юго-востоке страны. Отмечалось, что это произошло на фоне военных учений, проводившихся неподалеку в Европе с целью подготовки к возможной послевоенной миссии в Украине.

Также российский дрон залетел в воздушное пространство Польши 24 ноября. В Варшаве заявили, что их военные сопровождали этот объект, однако не стали его сбивать из-за риска для гражданского населения.

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