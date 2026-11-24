Каждую осень они массово слетаются туда, создавая неожиданную дилемму для местных фермеров и охотников.

На севере Германии, в регионе Передняя Померания, зафиксировано массовое скопление диких полевых гусей, которые прилетают сюда из сибирской части России и Скандинавии. В отдельные дни их количество превышает 100 тысяч особей, пишет Nordkurier.

Как стало известно, перелёт из тундры обычно достигает пика в середине ноября. Пока нет снега, Грайфсвальдский залив, долина реки Пене и озёра Галенбекер-Зе и Гросер-Кобленцер-Зе становятся для северных птиц своеобразным "теплым югом". Гуси спокойно переносят туманы, дожди и ледяную воду. Свой особый жир они клювом втирают в перья, и те не промокают, а под ними согревает плотный пух.

Однако такое массовое нашествие пернатых имеет две стороны медали для местных фермеров. Учёные отмечают, что выпас гусей на полях может как полностью уничтожить свежие посевы озимых, так и неожиданно увеличить будущий урожай на десять процентов. Наибольший ущерб птицы наносят в затяжную влажную погоду, когда долго пасутся на только что засеянных участках.

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Чтобы спасти урожай, в Немецкой ассоциации защиты охотников (DJV) советуют не просто отпугивать птиц с полей шумом или светом, а создавать для них специальные кормовые зоны. Как пояснили в DJV, гусей следует привлекать на уже убранные поля кукурузы или зерновых, рассыпая там дополнительное зерно, и ни в коем случае не беспокоить их в этих местах охотой.

В то же время для самих охотников ситуация крайне запутанная. Хотя охота на определенные виды гусей в Германии разрешена с 1 ноября по 15 января, некоторые редкие виды – например, короткоклювый гусь, пискулька или лесной гуменник – находятся под строгой охраной. Отличить их в полёте от обычных охотничьих видов под силу лишь опытным орнитологам, поэтому охотникам советуют не нажимать на курок без необходимости, чтобы не получить серьёзный штраф.

Перелетные птицы – другие новости

Ранее мы писали, почему перелетные птицы весной не остаются в теплых краях, а возвращаются домой. Дело в том, что на юге им приходится бороться за гнезда и пищу с сотнями местных видов, а хищников, разоряющих гнезда, там больше.

Зато в Украине летом световой день длится около 16 часов вместо 12 у экватора, поэтому у родителей больше времени, чтобы искать пищу для птенцов.

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