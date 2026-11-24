Несмотря на рекордное развитие солнечной и ветровой энергетики, Украине не хватает средств и времени для обеспечения энергетической независимости.

Этой весной и летом Украина ускоренными темпами развивала децентрализованную энергетику, но переход к устойчивой энергосистеме идет значительно медленнее, чем того требуют зима и война, пишет Foreign Policy.

Российские удары разрушают традиционную энергетическую инфраструктуру, от которой зависит выживание украинцев зимой. Появляются опасения, что некоторые города, в частности столица, могут стать непригодными для жизни.

Учитывая такой сценарий, Украина весной и летом в спешке расширяла децентрализованные энергосистемы, преимущественно небольшие газовые электростанции и возобновляемые источники энергии. Они должны заменить громоздкие угольные станции, которые являются легкими мишенями, и лучше обеспечить энергоснабжение критически важной инфраструктуры.

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Украинские чиновники и большинство аналитиков сходятся во мнении, что возобновляемые источники и атомная энергетика будут обеспечивать энергетическую и национальную безопасность страны, а природный газ необходим для стабилизации сети. Однако, несмотря на рекордные объемы запуска децентрализованной генерации в этом году, переход к устойчивой энергосистеме происходит значительно медленнее, чем требуется.

По данным издания, Украина увеличила общие мощности возобновляемой генерации примерно на 16% к середине 2026 года по сравнению с началом 2025 года. В первой половине года страна ввела в эксплуатацию 70 ветровых турбин, преимущественно в Николаевской и Одесской областях. Сейчас она запускает ветровую электростанцию вблизи Черного моря.

В этом году Украина также нарастила мощности солнечной генерации настолько, что произведенной ею электроэнергии хватило бы для обеспечения примерно 600–800 тысяч европейских домохозяйств.

В 2025 году Украина даже опередила по темпам развертывания систем накопления энергии все страны ЕС, кроме Германии и Италии. Инвестиции домохозяйств и бизнеса сделали Украину четвертым по величине рынком аккумуляторных накопителей в Европе, что в пять раз больше, чем в 2024 году.

"Практически невозможно найти единое универсальное решение, которое выдержит наши суровые зимы, обеспечит и тепло, и электроэнергию и сможет противостоять реактивным дронам", – отметил директор энергетической общественной организации "Экоклуб" Андрей Мартынюк.

Солнечная генерация имеет существенные ограничения в ноябре. В пасмурные дни панели вырабатывают лишь часть своей потенциальной мощности, а ночью вообще не генерируют электроэнергию. Это создает дополнительные трудности для больниц, которым требуется стабильное электроснабжение и значительные объемы тепла. Солнечная энергия может отапливать здания с помощью тепловых насосов, которые становятся все более распространенными по всей Украине.

Второй столп стратегии энергетической безопасности Украины составляют небольшие модульные газовые когенерационные установки, которые одновременно производят электроэнергию и тепло для централизованного теплоснабжения.

Проблемы реализации

Несмотря на впечатляющие темпы развития возобновляемых источников энергии, они значительно отстают от амбиций в сфере энергетической безопасности. По данным Euromaidan Press, бывший руководитель "Укрэнерго", а ныне глава компании по развитию децентрализованной энергетической инфраструктуры Владимир Кудрицкий назвал программу распределенной генерации "фактически провалом".

По его словам, вместо бесконечного ремонта 10–15 устаревших электростанций, которые легко поразить, Украине нужна сбалансированная сеть. Она должна сочетать гибкие газовые мощности, возобновляемые источники энергии и системы хранения, которые "в десятки раз сложнее обнаружить и уничтожить".

Хотя больницы и медицинские центры являются приоритетом, менее половины украинских медицинских учреждений оснащены солнечными панелями и аккумуляторами, и ни одно из них не является полностью независимым от сети даже на несколько часов.

В июне "Центр Разумкова" указал на значительный разрыв между масштабными планами Украины на 2026 год и тем, что удается реализовать. Международные партнеры с 2022 года выделили Фонду поддержки энергетики Украины 2,4 миллиарда евро (в частности, почти 800 миллионов евро новых взносов в этом году), но финансирование все равно не соответствует масштабу разрушений.

"Более масштабная перестройка энергетического сектора Украины требует больше инвестиций, планирования и времени", – отметил украинский энергетический эксперт Михаил Лукьяник.

Финансовые препятствия

Украине не удалось реализовать планы на этот год по обеспечению всех больниц, водоканалов и сетей связи распределенной генерацией. Эти объекты являются важной частью новой архитектуры энергетической устойчивости, общую стоимость которой оценивают примерно в 6,3 млрд долл.

Украинским разработчикам сложно самостоятельно привлекать международный капитал, поскольку страхование военных рисков и гарантии остаются ограниченными. Кроме того, по данным EUobserver, многие европейские компании не желают финансировать или реализовывать проекты в зоне боевых действий.

В то же время на внутреннем рынке компании сталкиваются с высокими процентными ставками и жесткими графиками погашения краткосрочных кредитов, из-за чего крупные ветровые и солнечные проекты становятся финансово невыгодными.

Международное энергетическое агентство (МЭА) одобрило курс Украины на развитие солнечной и ветровой генерации, а также аккумуляторных систем хранения энергии как жизненно важную стратегию энергетической устойчивости в условиях войны. Однако в новом отчете агентство также подчеркнуло, что развитие в этом году составляет лишь часть от необходимого объема. Основными способами обеспечить свет, тепло и водоснабжение этой зимой, по мнению МЭА, являются импорт энергии и местная когенерация.

"Противовоздушная оборона остается необходимой для поддержания энергосистемы", – добавили в Международном энергетическом агентстве.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

В течение прошлой недели РФ 100 раз целенаправленно атаковала энергетику Украины и ее нефтегазовый сектор.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия прибегла к тактике уничтожения сетей и линий электропередач в Украине. Таким образом, россияне пытаются отрезать от источников энергии Одессу и область, а также Днепропетровскую область.

20 ноября стало известно, что в Одессе произошло масштабное отключение электроэнергии. В городе пропали свет и вода, а также не работал городской электротранспорт.

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