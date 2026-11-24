Расстояние между рядами кресел составит один метр, новые сиденья будут оснащены опорами для спины и ног.

Немецкая авиакомпания Lufthansa в конце 2026 года возобновит полноценный бизнес-класс на европейских маршрутах, сообщает Avianews. Первый самолет с обновленным салоном выйдет на рейсы уже 16 декабря. Однако покупка билета бизнес-класса пока не гарантирует пассажирам место в новом салоне – за него придется доплачивать отдельно.

Для запуска услуги Lufthansa выбрала шесть среднемагистральных самолетов предыдущего поколения Airbus A320ceo. В них установят два ряда широких кресел по схеме 2+2 вместо привычной конфигурации 3+3. Всего в каждом самолете будет восемь таких мест.

В компании сообщили, что расстояние между рядами кресел составит один метр. Новые сиденья также будут оснащены опорой для спины и ног.

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В настоящее время Lufthansa, как и большинство традиционных европейских авиакомпаний, использует на рейсах в пределах Европы обычные кресла экономкласса для пассажиров бизнес-класса. Главное отличие заключается в том, что среднее кресло в ряду из трех мест блокируется. Благодаря этому пассажиры могут использовать его для личных вещей и имеют больше пространства.

Lufthansa будет тестировать спрос на новую услугу

С февраля 2027 года авиакомпания планирует задействовать самолеты с обновленным бизнес-классом на трех маршрутах: из Франкфурта в Афины, Ниццу и Каир. Таким образом Lufthansa хочет проверить, готовы ли пассажиры платить за более комфортные кресла на среднемагистральных рейсах.

При этом широкие кресла компания будет предлагать в качестве дополнительной услуги. Чтобы воспользоваться ими, пассажирам нужно будет не только приобрести билет бизнес-класса, но и оплатить специальный сбор.

Согласно данным системы бронирования Lufthansa, доплата за место в новом салоне в одну сторону составляет:

на рейсе Франкфурт – Афины – 139 евро;

на рейсе Франкфурт – Ницца – 99 евро;

на рейсе Франкфурт – Каир – 199 евро.

В 2025 году Lufthansa уже проверяла спрос на улучшенный бизнес-класс на рейсах своей дочерней авиакомпании Eurowings. Теперь перевозчик хочет выяснить, будет ли такая услуга пользоваться успехом на его собственных маршрутах.

Если пассажиры будут готовы доплачивать за более просторные кресла даже после покупки билета бизнес-класса, Lufthansa может расширить географию предоставления услуги и увеличить количество самолетов с обновленным салоном.

Какими будут цены на авиабилеты в Европе в 2027 году – прогноз

Напомним, в отчете Air Monitor 2027 от компании American Express Global Business Travel прогнозируется, что в 2027 году стоимость билетов в экономклассе на рейсах в пределах Европы останется "в целом стабильной". Более того, цены на билеты бизнес-класса могут даже немного снизиться. Аналитики представили два варианта прогноза – нижний и верхний пределы. Нижняя – рассчитана исходя из сценария, при котором глобальная инфляция останется на уровне 4,1% – показателя, прогнозируемого Международным валютным фондом на следующий год.

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