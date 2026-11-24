Культовый американский режиссер Стивен Спилберг ("Челюсти", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Искусственный разум", "Особое мнение", "Война миров", "Вестсайдская история", "День раскрытия", франшизы "Парк Юрского периода", "Индиана Джонс") снимет экранизацию вестерн-романа Кевина Барри "Сердце зимой" (The Heart in Winter) для кинокомпании Focus Features.
Как сообщает Variety, главные роли в фильме исполнят оскароносные Киллиан Мерфи ("28 дней спустя", "Завтрак на Плутоне", "Темный рыцарь", "Начало", "Дюнкерк", "Тихое место 2", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки") и Джесси Бакли ("Зверь", "Мужской род", "Незнакомая дочь", "Невеста", "Гамнет", сериалы "Чернобыль", "Фарго").
Сценарий к фильму напишет лауреат "Оскара" Пол Томас Андерсон ("Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Нефть", "Мастер", "Врожденный порок", "Призрачная нить", "Локричная пицца", "Битва за битвой").
Оригинальный роман "Сердце зимой" рассказывает об ирландском поэте Томе Рурке, который влюбляется в Полли Гиллеспи – новоиспеченную жену начальника шахты в его городке.
Выход фильма запланирован на 2028 год.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, что Стивен Спилберг также лично займется возрождением франшизы "Трансформеры".