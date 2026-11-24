Сценарий к фильму напишет лауреат премии "Оскар" Пол Томас Андерсон.

Культовый американский режиссер Стивен Спилберг ("Челюсти", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Искусственный разум", "Особое мнение", "Война миров", "Вестсайдская история", "День раскрытия", франшизы "Парк Юрского периода", "Индиана Джонс") снимет экранизацию вестерн-романа Кевина Барри "Сердце зимой" (The Heart in Winter) для кинокомпании Focus Features.

Как сообщает Variety, главные роли в фильме исполнят оскароносные Киллиан Мерфи ("28 дней спустя", "Завтрак на Плутоне", "Темный рыцарь", "Начало", "Дюнкерк", "Тихое место 2", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки") и Джесси Бакли ("Зверь", "Мужской род", "Незнакомая дочь", "Невеста", "Гамнет", сериалы "Чернобыль", "Фарго").

Сценарий к фильму напишет лауреат "Оскара" Пол Томас Андерсон ("Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Нефть", "Мастер", "Врожденный порок", "Призрачная нить", "Локричная пицца", "Битва за битвой").

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Оригинальный роман "Сердце зимой" рассказывает об ирландском поэте Томе Рурке, который влюбляется в Полли Гиллеспи – новоиспеченную жену начальника шахты в его городке.

Выход фильма запланирован на 2028 год.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, что Стивен Спилберг также лично займется возрождением франшизы "Трансформеры".

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