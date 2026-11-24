Угрозу для Ливии создали именно российские военные корабли, которые перевозят оружие, отметили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что международное право не ограничивает Украину в выборе места, где наше государство может отвечать на российскую агрессию.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, действия Украины в ходе защиты от вооруженной агрессии Российской Федерации – это реализация неотъемлемого права на самооборону, закрепленного статьей 51 Устава ООН.

"Украина имеет полное право наносить удары по законным военным целям агрессора. Это российские военные корабли, а также грузовые суда, перевозящие военную технику и ресурсы, и танкеры теневого флота, обеспечивающие военную машину России", – отметил Тихий.

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Пресс-секретарь отметил, что Украина никого не "втягивает" и никуда не "переносит" войну.

"Действия Украины направлены исключительно против агрессора и не направлены против какой-либо третьей стороны", – подчеркнул Тихий.

Он пояснил, что украинские удары соответствуют международному праву и международному гуманитарному праву:

"Мы придерживаемся принципа соразмерности и сводим к минимуму любые сопутствующие риски. Эти действия – ответ на годы системного и жестокого российского террора против наших людей и нашей страны".

Все претензии следует предъявлять России

Также пресс-секретарь отметил, что международное право не ограничивает право на самооборону местом, где происходит ответ на агрессию: на территории государства, на которое напали, на территории агрессора или в международных водах.

"Что касается инцидентов в портах, то этот вопрос следует адресовать России, которая использует гражданскую инфраструктуру третьих стран для своих военных целей и подвергает их опасности", – подчеркнул Тихий.

Таким образом, подчеркнул он, угрозу для Ливии создали именно российские военные корабли и российские перевозчики оружия, которые регулярно туда прибывают:

"Примеры российской агрессии против украинского, сирийского и других народов подтверждают, что российское присутствие – это всегда угроза суверенитету, дестабилизация и хаос".

Тихий напомнил, что РФ систематически использует своё военное присутствие и логистическую инфраструктуру за пределами собственной территории, в частности в Африке, для обеспечения военных операций и наращивания потенциала, поддерживающих её захватническую войну против Украины.

"Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии. Подчеркиваем, что действия Украины направлены на противодействие российской вооруженной агрессии и не преследуют цели нанесения ущерба Ливии или ее народу", – подчеркнул Тихий.

Как подытожил представитель МИД, Украина ценит давние отношения с Ливией, основанные на взаимном уважении, и подтверждает заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в интересах обоих государств.

Потопление "Меркурия"

Как сообщал УНИАН, 22 ноября стало известно, что в ливийском порту Бенгази семь морских дронов атаковали российский корвет "Меркурий". Это судно сопровождало конвой с вооружением для Ливийской национальной армии, которую поддерживает Россия.

"Меркурий" – один из новейших российских кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году.

Также был поражен российский сухогруз MV ANGARA. Это судно также использовалось для перевозки оружия.

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Кони заявил, что украинские атаки на российские корабли в порту Бенгази якобы являются "объявлением войны" его стране.

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