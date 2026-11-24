Adora Flora City больше, чем аналогичный лайнер Adora Magic City – первый крупный круизный лайнер, построенный в Китае.

Построенный в Китае круизный лайнер Adora Flora City 22 ноября отправился в свой первый коммерческий рейс. Это стало важным шагом Пекина в развитии круизного туризма и стимулировании потребительского спроса, сообщает CGTN.

Лайнер отправился из китайского города Гуанчжоу (провинция Гуандун) в шестидневный круиз в Гонконг и вьетнамский Хюэ. Длина судна составляет 341 метр, а валовой тоннаж – 141 900. Лайнер имеет 2130 кают и может принять на борт до 5232 пассажиров.

Строительство Adora Flora City началось в августе 2022 года. Судно эксплуатируется компанией Adora Cruises, входящей в состав China Tourism Group. Лайнер был передан заказчику 6 ноября, а уже 9 ноября он отправился в первый тестовый рейс.

Видео дня

Adora Flora City больше, чем однотипный лайнер Adora Magic City – первый крупный круизный корабль, построенный в Китае. Кроме того, новое судно имеет более обтекаемый дизайн. Adora Magic City начал коммерческую эксплуатацию в январе 2024 года и с тех пор совершил около 250 рейсов.

В 2027 году Adora Flora City должен совершить более 50 международных рейсов из порта приписки в Гуанчжоу.

Пассажирам будут предлагаться как короткие круизы, так и более длительные путешествия во Вьетнам, Малайзию и Бруней. Кроме того, лайнер будет совершать рейсы без запланированных остановок в портах. В этом случае акцент делается на отдых непосредственно на борту и восприятие самого судна как "места назначения".

Первый рейс Adora Flora City состоялся на фоне стремления Пекина стимулировать потребление в туристической отрасли. План развития культуры и туризма на 15-ю пятилетку (2026–2030 годы) предусматривает, в частности, увеличение расходов на круизные и яхтенные путешествия и другие специализированные туристические услуги.

По данным Министерства природных ресурсов КНР, круизный туризм в стране демонстрирует стремительный рост. В 2025 году общее количество пассажиров круизных лайнеров увеличилось на 25,3% по сравнению с предыдущим годом.

Китайское судостроение – последние новости

По заказу Airbus и судоходной компании Louis Dreyfus Armateurs в Китае построили парусник Spirit of Toulouse, оснащенный рекордным количеством механических парусов. Судно будет использоваться для перевозки крупногабаритных авиационных компонентов, в частности узлов и секций самолетов Airbus.

Кроме того, Китай фактически присоединился к западным санкциям, ограничив поставки в Россию технологий, необходимых для строительства судов арктического класса, способных плавать по Северному морскому пути.

Вас также могут заинтересовать новости: