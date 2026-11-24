В Каменке расположено самое мощное соединение российских сухопутных войск на финском направлении.

Россия проводит масштабную реконструкцию военного гарнизона в Каменке на Карельском перешейке, примерно в 60 км от границы с Финляндией. Речь идет не просто об обновлении старой инфраструктуры, а о подготовке объекта к размещению значительно большего количества военнослужащих. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Об этом строительстве ранее публично не сообщалось ни в России, ни на Западе. На спутниковых снимках зафиксирован снос значительного количества старых сооружений. В частности, демонтированы ангары для техники, склады, две столовые и две казармы.

В целом, по оценке финского военного эксперта Марко Эклунда, исчезло более десяти ангаров:

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"Снесли более десятка ангаров для техники и зданий технического обслуживания – разных по размеру и состоянию. Возможно, часть из них уже давно пустует".

В Каменке расположено самое мощное соединение российских сухопутных войск на финском направлении. В Каменке дислоцируется 69-я механизированная дивизия сухопутных войск РФ. Она находится на этапе формирования, а её запланированная численность может достичь 11 тысяч военнослужащих. Для сравнения: ранее здесь размещалась бригада численностью около 4400 военных, которая находилась в гарнизоне с конца 1990-х годов. Таким образом, Россия планирует существенно нарастить военное присутствие вблизи финской границы. Военнослужащие дивизии, по данным Yle, также участвуют в войне против Украины, в частности на Харьковском направлении.

На месте старых сооружений создают новую инфраструктуру. Также спутниковые снимки свидетельствуют о развитии учебных объектов и стрельбищ.

Судя по спутниковым снимкам, там строится новый центр боевой и огневой подготовки, считает Эклунд. На участке построили стрельбища с защитными валами и навесами для стрелков.

"В дальней части выкопали пруды, чтобы брать из них воду для тушения возгораний. Когда летом стреляют трассирующими и разрывными боеприпасами, где-то обязательно начинает дымиться", – говорит Эклунд.

Кроме того, в Каменке достраивают православную часовню для военнослужащих. Там разместят мемориальные доски с именами военнослужащих, погибших на войне в Украине.

Работы ведутся не только в Каменке. Примерно в 8 км от него, в районе Перкивярви, также появился большой строительный комплекс и несколько меньших сооружений. Его назначение пока окончательно не установлено. Эклунд предполагает, что объект может использоваться для военной подготовки.

"Это не типичная застройка военного городка. Возможно, какой-то учебный центр", – сказал эксперт.

Позиция РФ в отношении Финляндии

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, одно из предложений России на переговорах о прекращении войны в Украине включает жесткое требование отдать весь Донбасс и оккупированные территории, а также выход Финляндии из НАТО.

Россия также выдвинула жесткие условия относительно "нового европейского порядка безопасности". Так, Москва хочет, чтобы НАТО отказалось от размещения военных баз в Эстонии, Латвии и Литве.

В то же время президент страны Александр Стубб заявил, что Финляндия не намерена выходить из НАТО и останется членом альянса, пока он существует.

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