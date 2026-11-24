Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных автомобилей возрастом до пяти лет пользуется Tesla Model Y.

В октябре украинский автопарк пополнился 7,4 тысячами импортированных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Всего в течение прошлого месяца украинцы зарегистрировали 22,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей. Таким образом, автомобили возрастом до пяти лет составили около трети от общего количества.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили – они охватили 40% рынка. На бензиновые автомобили пришлось 38% импорта, на гибридные – 17%, дизельные – 4%, а на автомобили с ГБО – 1%.

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Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных автомобилей возрастом до пяти лет пользуется Tesla Model Y, которая опередила конкурентов со значительным отрывом.

Популярность автомобиля можно объяснить сочетанием выгодной цены (хотя модель нельзя назвать "самой дешевой"), формата практичного кроссовера и относительно низких затрат на эксплуатацию. Свою роль играет и культовый статус авто.

Второе место также занял автомобиль Tesla – седан Model 3. На третьей строчке оказался кроссовер Volkswagen Tiguan, который, подобно Model Y, ценят за практичность и универсальность.

В целом именно кроссоверы доминируют в списке лидеров, что в очередной раз демонстрирует приоритеты украинских покупателей.

ТОП-10 импортированных подержанных автомобилей возрастом до пяти лет:

Tesla Model Y – 581 шт. Tesla Model 3 – 375 шт. Volkswagen Tiguan – 267 шт. Nissan Rogue – 265 шт. Mazda CX-5 – 229 шт. Ford Escape – 207 шт. Kia Niro – 200 шт. Hyundai Ioniq 5 – 173 шт. Audi Q5 – 162 шт. Kia EV6 – 152 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В октябре украинский автопарк пополнился 4,7 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером среди новых дизельных автомобилей стал Volkswagen Touareg. Среди импортированных подержанных дизельных автомобилей первое место занял Renault Megane.

Кроме того, в октябре украинцы зарегистрировали почти 5,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Это на 10% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Самыми популярными в этом сегменте оказались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Ford Escape.

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