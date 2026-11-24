Проект находится на раннем этапе, но прогресс уже внушительный.

Энтузиаст под ником REXD, занимающийся перекомпиляцией консольной версии Grand Theft Auto VI для ПК в рамках проекта Leonida, опубликовал примерные системные требования будущей сборки. Ранее этот разработчик стал известен благодаря работе над проектом Zelda OCT. Remake для Nintendo Switch 2.

По его словам, для запуска игры на минимальных настройках графики пользователям понадобится современный игровой ПК среднего уровня, способный справиться с нагрузкой неофициального порта.

Минимальные требования: процессор AMD Ryzen 5 3600 (уровень Zen 2), видеокарта GeForce GTX 1650 Super, GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT, а также 16 ГБ оперативной памяти. Рекомендованные требования: процессор Ryzen 7 3700X или другой 8-ядерный Zen 2, видеокарта GeForce RTX 2070 Super, RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT, оперативная память – 16–32 ГБ.

Высокие / производительные системы: 8-ядерный процессор Zen 2 или Zen 3, видеокарта GeForce RTX 5060 Ti или Radeon RX 9060 XT, а также 32 ГБ оперативной памяти.

Сами авторы Leonida прямо предупреждают, что проект находится на раннем этапе, но прогресс внушительный: недавно порт дошел до рендера 3D-сцен. На демонстрациях GTA 6 загружается на ПК, показывает меню и начинает отрисовывать трехмерные сцены.

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Появление подобного проекта стало возможным благодаря утечке файлов консольной версии GTA 6 для Xbox объемом более 200 ГБ, опубликованной в сети хакерской группой Cyberleek. Вместо создания традиционного эмулятора, который требует огромных вычислительных мощностей для имитации работы консоли, авторы проекта используют метод статической рекомпиляции.

Напомним, релиз GTA VI, действие которой происходит в вымышленном штате Леонида и городе Вайс-Сити, – состоялся 19 ноября на консолях PlayStation и Xbox. Проект получил средний балл 99 из 100 и стала самой высокооцененной игрой в истории.

ПК-версия еще официально не анонсирована, но, по слухам, Rockstar Games может выпустить GTA 6 на компьютерах уже в первом квартале 2027 года – в период январь-март. Журналистам удалось получить подтверждение сразу от четырех источников из игровой индустрии, знакомых с планами студии.

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