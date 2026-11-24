В украинский прокат фильм выйдет уже 10 декабря 2026 года.

Вышел украинский трейлер документального фильма "Увидеть все" (You Can See Everything) от студии A24, который уже стал сенсацией в западном кинопространстве.

В центре сюжета фильма – Элизабет Холмс, основательница скандального технологического стартапа Theranos, идея которого заключалась в создании аппарата, позволяющего проводить сотни сложных анализов всего из одной капли крови. Компания привлекла сотни миллионов долларов инвестиций, стоимость стартапа оценивалась в 9 миллиардов долларов, однако впоследствии все это оказалось мыльным пузырем. Технология была признана неработоспособной, а Холмс обвинили в фальсификации данных и мошенничестве. В 2022 году суд признал Элизабет Холмс виновной в мошенничестве и приговорил к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Буквально за несколько недель до начала отбывания наказания к Элизабет и ее партнеру Билли Эвансу приехали скептически настроенные режиссеры Нейтан Филдер (сериалы "Репетиция", "Проклятие") и Лэнс Оппенгейм ("Праймтайм") с командой, чтобы снять этот фильм.

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В течение 34 дней съемочная группа фиксировала каждый шаг Холмс. То, что начиналось как портрет загадочной преступницы, превратилось в трехлетнее путешествие, в котором невозможно однозначно интерпретировать происходящие события.

Как отмечают критики, этой работой студия A24 разорвала привычные шаблоны документального кино и вышла на новый уровень провокации. "Увидеть все" – это фильм на грани реальности и игры, сатира на общество потребления и "успешного успеха", где реальные достижения подменяются громкими фразами, это картина с элементами так называемой "кринж-комедии", благодаря которой и стал популярным Нейтан Филдер, и даже история любви.

Во время работы над фильмом Филдер намеревался остаться за кадром, однако Элизабет и ее партнер Билли неоднократно обращались к нему во время съемок. В итоге эти диалоги оказались настолько интересными, что он постепенно превратился в полноценного участника своего же фильма.

Кроме того, в картине появляется Аманда Сейфрид ("Мамма Миа!", "Отверженные", "Манк", "Горничная"). В 2022 году Сейфрид уже получила премию "Эмми" за роль Элизабет Холмс в сериале "Выбывшая". В "Увидеть все" она не только размышляет о Холмс и знакомится с ее семьей прямо в кадре, но и вновь возвращается к изображению Элизабет на экране.

Фильм "Увидеть все" стал бесспорным лидером проката среди документальных фильмов в США в этом году и занял второе место по кассовым сборам среди всех неконцертных документальных лент в истории американского кинопроката. Также картина установила исторический рекорд стартовых сборов в Великобритании и Ирландии, Польше, Литве, Турции, Австралии и других странах мира. Общие мировые сборы картины уже превысили отметку в 102,4 миллиона долларов при производственном бюджете всего в 7 миллионов. Кроме того, картина стала первым документальным фильмом в истории, который посмотрели более одного миллиона пользователей платформы Letterboxd.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 97% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 97 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 8,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат картина выйдет уже 10 декабря 2026 года.

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