Зять Дональда Трампа назвал этот жест "тонким намеком" на общую историю США и России.

Президент России Владимир Путинво время встречи с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером показал зятю президента США Дональда Трампа архивные документы о его деде. Материалы касались участия родственника Кушнера в еврейском партизанском движении во время Второй мировой войны. Об этом эпизоде Джаред Кушнер рассказал в интервью журналу New York Magazine.

По словам Кушнера, российский лидер неожиданно показал ему документы, хранившиеся в архивах Кремля. Они касались Джозефа Берковица – деда американского переговорщика, который пережил Холокост и сражался против нацистов в составе еврейского партизанского отряда на территории современной Беларуси.

Кушнер воспринял этот жест как "тонкий намек" на общее историческое прошлое США и России. По его мнению, Путин хотел напомнить, что две страны в свое время были союзниками в борьбе против нацистской Германии.

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Дед Кушнера сбежал из нацистского лагеря и присоединился к отряду Бельских

Джозеф Берковиц во время Холокоста сбежал из нацистского трудового лагеря. Вместе с братьями и сестрами он скрывался в лесах на территории современной Беларуси.

Впоследствии Берковиц присоединился к отряду Бельских – еврейскому партизанскому формированию. Его участники сражались против немецких войск, а также помогали спасать евреев от преследований и уничтожения.

Бабушка Кушнера сбежала из гетто через подземный туннель

Будущая бабушка Джареда Кушнера Рая также пережила Холокост. В 1943 году она сбежала из гетто в белорусском Новогрудке через подземный туннель, который выкопали под оградой.

После окончания войны Рая и Джозеф Берковиц поженились. В 1949 году они переехали в США.

Кушнер и Виткофф обсуждали с Путиным завершение войны в Украине

Напомним, встреча Путина со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером состоялась 12 ноября в Москве. Американские представители обсуждали с российским президентом возможные пути завершения войны в Украине.

После переговоров Виткофф и Кушнер отправились в Дублин, где должны были встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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