Чтобы выяснить, что происходит под землей, ученые выкопали траншеи поперек разлома и исследовали котлованы, выкопанные при прокладке водопровода.

Снова активизируется 180-миллионный разлом в одном из древнейших континентальных массивов Земли, пишет Interesting Engineering. Речь идет о том, что в апреле 2017 года на востоке Ботсваны (Африка) произошло землетрясение магнитудой 6,5 – этот регион геологи считали одним из наименее вероятных мест для подобной сейсмической активности. Землетрясение произошло глубоко внутри Калахарийского кратона – древнего массива континентальной коры, возраст горных пород которого достигает 3,7 миллиарда лет.

Объясняется, что континентальные рифты возникают, когда тектонические силы растягивают массив суши в противоположных направлениях. В результате этого земная кора истончается. Если процесс продолжается, континент может разделиться на части, а между ними со временем образуется океан.

Обычно такие разломы формируются в более молодых и геологически слабых регионах, а не в древних кратонах. Их толстые, холодные и жесткие внутренние части обычно сопротивляются деформации. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Tectonics, ставит под сомнение это представление. Ученые обнаружили активный рифт, простирающийся вглубь Калахарийского кратона, на южной окраине Восточно-Африканской рифтовой системы.

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"Землетрясение произошло в центре кратона – регионе, где никто не ожидал обнаружить активный разлом, который смещается, не говоря уже о формировании активной границы литосферных плит", – отметил геолог Колумбийского университета Фоларин Колаволе.

Предыдущие исследования землетрясения 2017 года уже указывали, что Восточно-Африканская рифтовая система простирается почти на 320 километров дальше к югу от ранее определённой границы – до зоны рифта Окаванго на севере Ботсваны.

В новой работе учёные исследовали, как развивается это продолжение рифтовой системы и существовали ли структуры, ответственные за него, задолго до недавних землетрясений.

Что рассказали горные породы

Специалисты сосредоточились на разломе Хурутше, который образует уступ длиной примерно 80 километров посреди преимущественно равнинного ландшафта Ботсваны. Земная поверхность с одной стороны этого уступа местами поднимается на 120 метров выше, чем с другой.

Чтобы выяснить, что происходит под землей, ученые выкопали траншеи поперек разлома, а также исследовали котлованы, прорытые при прокладке государственного водопровода.

Кроме того, они применили метод электрической томографии сопротивления. Он заключается в пропускании электрического тока через грунт и измерении того, насколько различные подземные материалы оказывают ему сопротивление. Полученные изображения исследователи сопоставили с данными 20 скважин для добычи подземных вод.

Исследование выявило три основных геологических слоя. Верхний, толщиной около 10 метров, состоит из относительно молодых отложений Калахари голоценового возраста. Под ним залегает слой юрских пород толщиной примерно 80 метров. Он имеет прерывистую структуру и содержит базальты и силикокластические породы. Самый глубокий слой – значительно более древний докембрийский фундамент.

Оба верхних слоя – молодые отложения и юрские породы – становятся толще ближе к разлому. Это свидетельствует о том, что одна сторона земной коры опустилась, образовав пространство, в котором накапливались отложения.

Дополнительные доказательства ученые нашли в траншеях. Там были обнаружены твердые юрские песчаники с сетями белых кальцитовых прожилок. Они образовались в результате движения горячих жидкостей через трещины. На отшлифованных и поцарапанных поверхностях пород также сохранились следы древних смещений вдоль разлома.

В совокупности эти данные указывают на то, что первый этап формирования рифта произошел в юрский период – примерно 180 миллионов лет назад, когда отдельные части континента растягивались.

Движения земной коры начались ещё до того, как в этом районе появились юрские вулканические породы. Это означает, что первоначальный разлом, вероятно, не был вызван подъёмом магмы. Впоследствии рифт перестал быть активным, пока Восточно-Африканская рифтовая система вновь не начала растягивать эту территорию.

В то же время разлом сместил и более молодые калахарские пески, которые отлагались преимущественно в течение последних 2,6 миллиона лет. Это свидетельствует о том, что движения возобновились в относительно недавней геологической истории. Точное время повторной активизации пока неизвестно.

"Мы считаем, что Хурутше – один из древних мезозойских рифтов, которые не смогли полностью сформироваться внутри кратона, и сейчас он вновь активизируется", – сказал учёный Ботсванского международного университета науки и технологий Бонифас Кгосидинци.

Трещины в древних породах

Это открытие также помогает понять, почему разлом возник именно в этом месте. По данным учёных, растяжение земной коры происходит не из-за образования совершенно новой трещины, а благодаря использованию древней геологической зоны слабости. Именно там миллиарды лет назад соединились самые древние части Калахарийского кратона.

"Хотя кратоны считаются прочными древними континентальными массивами, у них есть внутренние зоны слабости, которые могут стать местом формирования новой границы литосферных плит", – пояснил Колаволе.

По его словам, для окончательного раскола континента такие структуры, возможно, должны активироваться неоднократно.

"Возможно, потребуется несколько раз повторно активировать рифт. Необходимо предпринять несколько попыток, прежде чем процесс действительно увенчается успехом", – отметил ученый.

Может ли Африка расколоться ещё сильнее

Говорят, что результаты исследования могут изменить представления ученых о тектоническом строении южной части Африки. Некоторые исследователи ранее предполагали, что этот регион образует относительно стабильную микроплиту, которую называют плитой Сан. Однако обнаруженный активный рифт свидетельствует о том, что этот, казалось бы, целостный массив уже может разделяться на две меньшие части. Исследователи назвали их Северной плитой Сан и Южной плитой Сан.

"Мы не можем считать эту плиту целостной", – подчеркнул Колаволе.

Впрочем, это не означает, что на месте разлома в ближайшее время появится новый океан. Данные GPS показывают, что рифты на юге Африки расширяются значительно медленнее, чем более развитые участки Восточно-Африканской рифтовой системы в Малави, Кении и Эфиопии.

Некоторые рифты так и не выходят за пределы начальной стадии развития и в конечном итоге вновь становятся неактивными. Примером длительных тектонических процессов, постепенно растягивающих континент, является сама Восточно-Африканская рифтовая система.

Если раскол Африки все же произойдет, на это уйдут миллионы лет. Пока ученым еще предстоит выяснить, как развивается вновь активировавшийся разлом, насколько далеко может простираться рифт и превратится ли эта медленно формирующаяся трещина в полноценную границу литосферных плит.

Несмотря на неопределенность, исследование ранних этапов таких процессов помогает понять, где в будущем могут возникать новые границы плит и как в конечном итоге разделяются континенты.

"Эти системы похожи на трещины, прорезающие континенты. Именно они будут определять расположение и направление будущего океана", – подытожил Колаволе.

Древняя грязь из Амазонки содержит суровое предупреждение для человечества

Напомним, что амазонские тропические леса находятся под угрозой масштабных пожаров из-за сочетания климатических изменений, засухи и мощного явления Эль-Ниньо в этом году. По словам исследователей, если крупнейший тропический лес планеты претерпит необратимые изменения, последствия ощутит весь мир. В частности, исследование образцов древних донных отложений, извлечённых из водоёмов Амазонии, свидетельствует: в течение последнего ледникового периода природные пожары в регионе практически не возникали. Леса начали регулярно гореть только после появления там человека.

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