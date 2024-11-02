О подобных переговорах никому не известно – именно по той причине, что непубличная дипломатия самая успешная, утверждает редактор издания.

Украина и Россия ведут конфиденциальные переговоры для обсуждения возможных уступок. Об этом пишет редактор политического отдела немецкого издания Die Zeit Элис Бота.

По ее словам, к таким переговорам относятся взаимное удержание от ударов по энергетической инфраструктуре, обмен пленными, возвращение незаконно вывезенных украинских детей и зерновая сделка. Как сказано в материале, переговоры вели в Копенгагене, в Киеве, на Мальте, в Давосе, а также в Джидде в Саудовской Аравии, где присутствовали даже представители Китая.

Некоторые из таких переговоров не увенчались успехом. Черноморское соглашение утратило силу чуть более чем через год. В то же время начатые Катаром переговоры о защите инфраструктуры зашли в тупик, когда началась операция в Курской области, пишет Бота.

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Остальные усилия дипломатов были более успешными и обе стороны извлекли из них выгоду. О ряде таких переговоров никому не известно – именно по той причине, что непубличная дипломатия самая успешная.

Непубличная дипломатия или так называемая track-two призвана проверить границы возможного. К чему готова Украина? Может ли быть отложен вопрос о будущем Крымского полуострова? В каких сферах Россия согласится пойти на уступки? Такие вопросы обсуждаются непублично и не на самом высоком уровне, утверждает редактор.

"Представьте, что произошло бы в Украине, если бы вдруг появились слухи, что президент Зеленский готов уступить территорию. Но когда украинские и российские чиновники, политические советники и политологи говорят об этом конфиденциально, другая сторона знает, где пространство для маневра. А где – нет", – пишет Алиса Бота.

Она отмечает, что немецкие чиновники, призывающие к решению войны дипломатией, а не оружием, знают о происходящих процессах. Однако когда они говорят о мире, то подразумевают капитуляцию Украины.

"Вопрос уже не в том, состоятся ли переговоры. Вопрос в том, когда и как. Решающее значение имеет одно: Владимир Путин должен быть готов к этому", – резюмировала автор.

Переговоры с Россией

В конце октября известное издание Financial Times заявило, что Украина и Россия ведут тайные переговоры о взаимном прекращении воздушных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Отмечалось, что такая договоренность отвечает интересам обеих стран.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эту публикацию, подчеркнул, что уже не впервые слышит о якобы переговорах при посредничестве Катара о прекращении ударов по энергообъектам. Но появляется логичный вопрос – возможно ли, что РФ добровольно прекратит такие удары, при том, что анонсируются лишь намерения к эскалации войны.

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