Он отметил, что украинцам понравились не все условия.

В Лондоне в рамках переговоров об окончании войны украинская и американская стороны составили список условий, который содержит 22 "очень конкретных" действия.

Об этом сообщил специальный представитель президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"Украинцам понравились не все, но никому не понравится окончательная позиция, которую вы выработаете. Это нормально, когда у вас есть переговоры. Но мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся", - прокомментировал Келлог.

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А на риторику министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который допускает победу России в войне против Украины, Келлог ответил, что она не соответствует действительности.

"РФ не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких успехов... Они потеряли сотни тысяч солдат, (они) продвигаются на метры, а не километры. И украинцы ожесточенно воюют на своей земле. Поэтому, когда РФ говорит, что побеждает, это не так", - отметил Келлог.

Дипломат подчеркнул, что России следует осознать изменение обстоятельств: Украина находится в хорошей позиции, а европейские партнеры активизируются и формируют силы поддержки без участия США - в частности, под руководством Великобритании и Франции.

"Они очень, очень готовы сейчас усилить, если потребуется, свою поддержку Украины", - подчеркнул Келлог.

Он отметил, что никто не выиграет эту войну военным путем, единственный путь - это дипломатический.

"Украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И россияне должны это понять", - высказал мнение Келлог.

Переговоры в Лондоне

23 апреля прошли переговоры между представителями Украины, Великобритании, Франции, Германии и США.

Эти переговоры сопровождались негативными моментами, поскольку государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф отказались от участия.

При этом после переговоров, Келлог назвал их положительными.

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