Владимир Путин не должен использовать непоследовательность команды Трампа как удобный момент.

Обещание президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа столкнулось с решимостью Владимира Путина продолжать агрессию. Великобритания и ее союзники должны увеличить поток помощи Киеву, чтобы украинцы могли защититься.

Издание The Times пишет, что странное поведение команды Трампа - оскорбление президента Зеленского и неуклюжие попытки договориться с Путиным - ознаменовало начало нового критического этапа для Украины и Запада.

Американская помощь Киеву застопорилась с тех пор, как Трамп вошел в Белый дом. Последний пакет - 500 миллионов долларов на военное оборудование, включая ракеты ПВО, - Украина получила в последние дни администрации Джо Байдена.

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При этом Великобритания, Дания, Германия, Норвегия, Швеция и Еврокомиссия продолжают поставлять боеприпасы и помощь, доведя общую сумму в Европе до 138 миллиардов евро. Хотя США остаются самой щедрой страной-донором Украины и ведущим поставщиком военной помощи, они уже предоставили на 23 миллиарда евро меньше, чем европейские страны.

Как и в экономических вопросах, Трамп, похоже, намерен отказаться от лидерства Америки в свободном мире. Великобритания и Европы должны сделать своими приоритетами увеличение помощи Украине; увеличение расходов на оборону; создание европейских "сил уверенности", которые будут развернуты на западе Украины; и удержание НАТО вместе.

Сэр Кир Стармер сохранил позицию Бориса Джонсона по Украине. Великобритания выделила Украине около 0,5% своего ВВП - больше, чем Франция, Италия или Испания, но меньше, чем скандинавские и балтийские страны, как Дания и Эстония, которые выделили более 2%. Он пообещал увеличить расходы на оборону с 2,3% ВВП до 2,5% с 2027 года, но военные начальники добивались 2,65%.

Картина для Украины не так мрачна, как могла бы быть, если бы Трамп победил на перевыборах несколькими годами ранее. Но нельзя допустить, чтобы Путин использовал непоследовательность команды Трампа как удобный момент. Великобритания и Европа должны заполнить пропасть, которая оставила Америка.

Пасхальное перемирие - главные новости

Российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне против Украины. В Кремле заявили, что все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

При этом президент Владимир Зеленский сообщил, что обещания Путина не распространились на территорию Курской и Белгородской областей РФ.

Проект DeepState опросил около полусотни украинских военных, которые находятся на линии соприкосновения, на предмет того, фиксируется ли на передовой улучшение ситуации после объявления "перемирия". Практически нигде защитники его не почувствовали. С 18:00 до 22:00 19 апреля на фронте все еще фиксировались обстрелы и штурмы со стороны врага.

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