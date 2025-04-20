После объявления "перемирия" на передовой все еще фиксируются обстрелы и штурмы со стороны врага.

"Пасхальное перемирие" на 30 часов, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, является очередной ловушкой. Большинство военных на фронте его не почувствовали.

Об этом информирует проект DeepState, который опросил около полусотни военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения. Практически нигде так называемое "перемирие" от россиян не ощущается. С 18:00 до 22:00 19 апреля на фронте все еще фиксировались обстрелы и штурмы со стороны врага.

"Орехов, Каменское – прилеты арты, дроны врага работают. Бурлацкое – продолжаются обстрелы. Андреевка и Алексеевка – обстрелы. Немного затихло в районе Надиевки и Котляровки. Успеновка – штурмовые действия. Юг Покровска – минометные обстрелы позиций каждые 20-30 мин. Севернее Торецка – арта и штурмы. Часов Яр и южный фас – обстрелы. Лиманское направление – уменьшилась интенсивность. Район Купянска – обстрелы. Фиголевка – затихло пока. Липцы – обстрелы", – говорится в сообщении.

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На отдельных участках действительно есть тишина. Но надо учитывать и то, что сегодня суббота, а враг во время выходных дает части своих сил отдохнуть.

Также не прекращаются обстрелы мирных населенных пунктов Украины. Под ударами были Доброполье и Херсон.

Авторы акцентируют, что перемирие не может быть односторонним, и о его введении стороны должны договариваться заранее. Сейчас Москва пытается выставить себя "миротворцем" в глазах США и показать, что способна "самостоятельно остановить боевые действия", без участия в этом Украины.

"В случае, если наши будут стрелять в ответ, а ответ будет даваться, то нас обвинят в нарушении договоренностей, о которых мы не договаривались. Кроме того, со слов одного из бойцов: "Если перемирие на день действительно будет, их столько на передний край натянется, что мы ахуе*м"", – резюмировали в DeepState.

"Пасхальное перемирие": основное

Москва объявила о введении "пасхального перемирия". Кремль сообщил об остановке всех боев с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По данным ВВС, украинские военные на фронте уже получили приказ прекратить огонь по российским позициям. Им приказали фиксировать на фото и видео доказательства нарушений перемирия со стороны российской стороны и в случае необходимости разрешили открывать огонь в ответ.

Несмотря на обещания Москвы, на некоторых участках фронта все еще далеко до тишины. К тому же, РФ атаковала Херсон. Там горела многоэтажка. Под ударами также оказались населенные пункты Урожайное и Станислав Херсонской области.

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