Руководитель ОП считает, что США и другие страны должны давить на РФ.

Украина уже показала свое стремление к полному прекращению огня, но Россия такого желания не разделяет. И американцы это увидели. Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал во время общения с журналистами.

В частности, Ермак ответил на вопрос, есть ли у американской стороны понимание того, что именно Россия не желает мира после двух раундов встреч в Саудовской Аравии.

"Думаю, что да. И я думаю, что главными итогами встречи в Джидде и встречи в Эр-Рияде является то, что у американской стороны [нет] никаких вопросов к Украине. Украина демонстрирует свою абсолютную прозрачность позиции, абсолютную адекватность. И поэтому, мы считаем, что действительно, сегодня полное прекращение огня - это действительно то, к чему мы стремимся, и это логично и правильно", - подчеркнул Ермак.

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В то же время, по его словам, этого на сегодня не поддерживает российская сторона.

"И мы считаем, что именно такая сильная позиция и давление на Россию со стороны американцев, и со стороны других партнеров - это тот путь, которым надо идти", - отметил Ермак.

Вместе с тем, у него спросили, насколько успешно пока удается отслеживать соблюдение договоренностей о перемирии на море и в энергетике.

"К сожалению, сегодня такого четкого механизма мониторинга и контроля нет. Мы считаем, что именно американская сторона имеет все возможности для того, чтобы это осуществлять. И это надо не только мониторить и контролировать, но и [понимать] что происходит, если это нарушается? Сегодня это происходит в таком режиме, что ежедневно военные имеют факты нарушения российской стороной. И мы передаем [эту информацию] американской стороне, передаем другим партнерам, и ожидаем от них действительных шагов по давлению на Россию", - сообщил Ермак.

Он добавил, что сейчас ведется работа по разработке механизма, как контролировать соблюдение режима тишины.

"Без этого очень трудно говорить, что это работает", - сказал Ермак.

Также у него спросили о том, запланированы ли следующие раунды переговоров о прекращении огня.

"Конкретных дат пока нет. Думаю, что вскоре эти разговоры - в первую очередь наши разговоры с американцами, будут продолжены. Что касается встреч, я думаю, что вскоре они продолжатся", - сказал Ермак.

Россия готовится к новому наступлению

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отмечает, что сейчас наблюдаются признаки подготовки российской группировки к активизации боевых действий на нескольких направлениях. Но он сомневается, что россиянам удастся достичь существенных успехов, особенно оперативного уровня.

Также, Палиса отметил, что в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек. Соответственно, он считает, что переговоры о перемирии для россиян сейчас не представляют большого интереса.

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