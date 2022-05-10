Жан-Ив Ле Дриан считает, что в Москве недооценили Киев, Евросоюз и НАТО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил четыре стратегические ошибки, напав на Украину. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что в Москве недооценили Киев.

Об этом сообщает BFM TV.

"Первая ошибка – это считать, что Украина быстро падет. Наоборот, нападение России укрепило украинское единство. Это сплотило нацию", - заявил французский дипломат.

При этом он отметил, что второй ошибкой Путина стали мысли, что Европа не поддержит Украину, но война лишь заставила европейцев перейти к быстрым решениям.

По его словам, президент РФ также считал, что внутри НАТО нет единства мнений, а также он переоценил силы и возможностей российской армии.

Как ранее сообщал УНИАН, вступление Украины в Европейский Союз, скорее всего, займет "несколько лет, возможно, несколько десятилетий". Президент Франции Эммануэль Макрон предложил несколько инициатив, которые могли бы помочь ускорить этот процесс.

В частности, французский лидер выступает за создание нового типа "европейского политического сообщества", которое позволит Украине и другим странам, не входящим в ЕС, присоединится к "основным европейским ценностям"

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