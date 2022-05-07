Президент Франции пообещал, что поможет демократии восторжествовать.

Во Франции Эммануэль Макрон, избранный на второй президентский срок, во время инаугурации высказался о войне в Украине.

Франция должна "действовать, чтобы избежать" любой эскалации конфликта, заявил глава государства, сообщает CNN.

Макрон пообещал "помочь демократии и мужеству" восторжествовать.

"…французский народ сделал выбор в пользу ясного... проекта на будущее", - заявил президент.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и гражданские. Только в одном Мариуполе, по данным украинских властей, погибли более 20 тысяч человек.

13 апреля Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 не захотел называть действия россиян на украинской территории геноцидом.

"Я был бы осторожным с такими терминами сегодня, поскольку эти два народа являются братскими", - сказал он.

После этого украинский президент Владимир Зеленский пригласил французского коллегу в нашу страну, чтобы тот понял, "что здесь геноцид, а не просто война".

25 апреля стало известно, что Макрон победил на президентских выборах. Французский лидер после этого обратился к своим сторонникам и упомянул об Украине.

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