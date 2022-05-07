Во Франции Эммануэль Макрон, избранный на второй президентский срок, во время инаугурации высказался о войне в Украине.
Франция должна "действовать, чтобы избежать" любой эскалации конфликта, заявил глава государства, сообщает CNN.
Макрон пообещал "помочь демократии и мужеству" восторжествовать.
"…французский народ сделал выбор в пользу ясного... проекта на будущее", - заявил президент.
Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину.
Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и гражданские. Только в одном Мариуполе, по данным украинских властей, погибли более 20 тысяч человек.
13 апреля Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 не захотел называть действия россиян на украинской территории геноцидом.
"Я был бы осторожным с такими терминами сегодня, поскольку эти два народа являются братскими", - сказал он.
После этого украинский президент Владимир Зеленский пригласил французского коллегу в нашу страну, чтобы тот понял, "что здесь геноцид, а не просто война".
25 апреля стало известно, что Макрон победил на президентских выборах. Французский лидер после этого обратился к своим сторонникам и упомянул об Украине.