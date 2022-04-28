Антониу Гутерриш признал, что переговорами эту войну не удастся закончить.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что война в Украине закончится тогда, когда Российская Федерация захочет ее закончить. Он признал, что "встречами" войну не закончить.

Об этом Гуттериш заявил в интервью CNN после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Война закончится, когда РФ решит ее закончить, и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения", - заявил генсек ООН.

По его словам, встреч может быть сколько угодно, но это не то, что положит конец войне.

Как ранее сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед визитом в Москву провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главной темой встречи стала война в Украине.

26 апреля Гуттериш провел встречу с Путиным в Москве. По завершению он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей из "Азовстали".

В среду, 27 апреля, в Кремле данную информацию опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" из ООН у России нет.

27 апреля Гуттериш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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