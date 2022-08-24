Маргарита Роблес отметила, что власти России будут использовать "природный газ как оружие войны"

Министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила украинцев о новой российской угрозе. Она отметила, что войска РФ могут снова атаковать Киев.

Об этом пишет издание Anadolu.

"Театр войны изменился. Но спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки Путина могут вернуться в Киев или любую другую часть Украины", - отметила глава Минобороны Испании.

По ее словам, власти России "несомненно" будут использовать "природный газ как оружие войны", и призвала к "солидарности и единству" в Европейском Союзе.

"Этот прогноз таков, что это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне 20-го века, такой как Первая или Вторая мировая война. Зима будет суровой", - подчеркнула Роблес.

Также она указала, что "Украина хочет купить новые современные танки в Испании и других странах" и Мадрид готов научить украинских солдат ими пользоваться.

Как ранее сообщал УНИАН, информация о передаче Украине тяжелого вооружения от Испании появилась в СМИ 5 июня. Речь шла о зенитно-ракетных комплексах и расконсервированных боевых танках Leopard 2A4.

СМИ также сообщили, что Испания планировала передать для ВСУ 40 старых боевых танков Leopard 2 немецкого производства, но в Берлине не разрешили это сделать.

Через месяц в средствах массовой информации опубликовали другую информацию, мол, Испания все же стремится поставить Украине Leopard 2A4 и гусеничные бронетранспортеры M113. Якобы пакет включал бы 10 единиц первой техники и 20 — второй. Однако теперь поставки танков отменены.

2 августа стало известно, что Испания не будет поставлять танки Leopard Украине, потому что техника оказалась непригодна для использования и опасна для людей.

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