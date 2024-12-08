В Сирии остаются две военные базы РФ в Тартусе и Латакии.

Свергнутый президент Башар Асад с семьей мог вылететь в Москву с аэродрома в городе Латакия.

Как сообщает Би-би-си, российский самолет несколько часов назад вылетел из Латакии, выключил транспондер и взял курс в сторону РФ. "Транспондер самолета был ненадолго включен вблизи Москвы и снова выключен перед посадкой", - написало издание.

Отметим, что в Сирии остаются военные базы РФ в Тартусе и Латакии. Их защищают российские комплексы С-400.

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Ситуация в Сирии и бегство Асада

8 декабря стало известно о свержении многолетнего режима Башара Асада. Он длился более 20 лет. После этого в МИД РФ сообщили, что Асад согласился передать власть "мирным путем" и покинул Сирию.

Бегство Башара Асада из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76T, на борту которого находился сирийский диктатор. Но в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что такую дезинформацию российские власти использовали для прикрытия своей операции по спасению Асада и его семьи.

Позже стало известно, что сирийский диктатор уже у своего друга в Москве.

Напомним, Путин всячески поддерживал Асада и оказывал военную помощь для подавления восстаний в стране.

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