Требования протестующих неизменны - отставка Пашиняна, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов.

В центре Еревана, возле здания парламента, проходит очередной митинг сторонников оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Читайте такжеАзербайджан, Армения и РФ подписали новое заявление по КарабахуОрганизатором митинга является оппозиционное "Движение за спасение Родины", сообщает NewsArmenia.

Требования "Движения за спасение Родины" неизменны - отставка Пашиняна, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов.

Участок проспекта на напротив здания Национального собрания с вечера 25 февраля перекрыт, установлены палатки и круглые сутки на месте дежурят активисты движения и поддерживающие их граждане.

Что этому предшествовало

Очередная эскалация внутриполитической ситуации в Армении началась 25 февраля, когда Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации. В тот же день Пашинян заявил о решении освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

В Ереване после этих событий прошли митинги сторонников и противников Пашиняна. Оппозиция перекрыла проспект Баграмяна, где находится здание парламента Армении, и объявила о бессрочных круглосуточных акциях протеста, которые будут продолжаться до отставки Пашиняна.

27 февраля стало известно, что президент Армении Армен Саркисян не подписал проект указа Пашиняна об отставке главы Генштаба и вернул его в аппарат премьера с возражениями. Пашинян сразу же снова отправил его президенту.

2 марта президент вновь принял решение не подписывать проект указа об отставке Гаспаряна.

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Автор: Виктория Токарева