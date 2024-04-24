Швеция модернизирует свою гражданскую оборону, и укрепляет энергетическую инфраструктуру.

Швеция принимает все более решительные меры, чтобы быть готовой на случай наихудшего сценария - вторжения России в Европу.

Как пишет Bloomberg, помимо укрепления вооруженных сил, которые были сокращены после холодной войны, поскольку Швеция сделала ставку на мирное будущее, стране необходимо модернизировать порты, дороги, железнодорожные сети, больницы и убежища.

"Ее энергоснабжение - сочетание атомной, гидро- и ветровой энергетики - особенно уязвимо из-за географического положения. Около 16 тысяч километров линий электропередач, соединяющих производственные мощности на севере страны с основными городами на юге, проходят через густые леса, занимающие около двух третей территории", - пишет издание.

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По словам экспертов, это делает электросети страны более открытыми для саботажа, чем во многих других европейских странах, и Швеция должна быть готова к сбоям, поскольку критически важная инфраструктура часто становится главной целью во время войны.

Расширение поля боя по всей Европе - не единственная причина для беспокойства. повышается также опасность гибридных войн, включая так называемые атаки под ложным флагом.

"Никто не знает, сколько у нас времени", - сказал министр гражданской обороны Карл-Оскар Бохлин.

При этом Швеция значительно увеличила ежегодные расходы на гражданскую оборону. В целом правительство выделило на гражданскую оборону около 5,5 млрд крон (510 млн долларов) в бюджете на 2024 год, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. Но эта сумма все равно не дотягивает до 10 миллиардов крон, которые, по оценкам Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям, необходимы стране ежегодно, чтобы начать выходить из кризиса.

"Неважно, насколько сильными станут вооруженные силы - если мы не получим необходимой поддержки от гражданской обороны, мы не сможем сделать то, что требуется", - сказал главнокомандующий вооруженными силами Микаэль Байден.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что другие страны должны брать пример с Финляндии, которая на протяжении десятилетий создавала и поддерживала надежную инфраструктуру гражданской обороны, а также учила гражданское население, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уже принял это к сведению.

"Мы многому учимся на примере того, что происходит на Украине, по причинам, которые очень печальны", - сказал он. - "По более позитивным причинам мы также учимся у Финляндии, не в последнюю очередь, когда речь идет о готовности и гражданской обороне".

Возможность нападения России на НАТО

По мнению Института изучения войны, президент России Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против Североатлантического Альянса.

При этогм председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны НАТО подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией.

Financial Times считает, что страны Балтии являются слабым местом, где Путин может проверить решимость НАТО, организовав провокации или даже напрямую напав на одну из стран-членов Североатлантического Альянса.

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