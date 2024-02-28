Российский президент подписал два указа, которые насторожили Институт изучения войны.

Президент России Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против Североатлантического Альянса.

Институт изучения войны считает, что об этом свидетельствуют два указа российского лидера от 26 февраля, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа. Таким образом в России также расформировывается Западный военный округ (ЗВО), который Министерство обороны России сформировало в 2010 году путем соединения этих двух округов - МВО и ЛВО.

По словам аналитиков, ранее ЗВО охватывал российскую границу с Украиной, Беларусью и странами Балтии. Его стратегические задачи включали наблюдение за операциями ВС РФ в Украине после начала полномасштабной войны, а также подготовку к возможному противостоянию с НАТО.

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В ISW объясняют, что теперь ЛВО будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а МВО - вдоль северо-восточной части Украины и Польши. Это позволит Москве одновременно "занять позицию" против НАТО и упростить командование и управление военными действиями в Украине.

Как указывают эксперты, Путин упоминал о необходимости формирования ЛВО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году. Таким образом политик сигнализировал о намерении Кремля использовать ЛВО для противостояния НАТО.

"Воссоздание МВО и ЛВО соответствует параллельным целям консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективах и подготовки к потенциальной будущей крупномасштабной конвенционной войне против НАТО в долгосрочной перспективе", - убеждены аналитики Института изучения войны.

Война России против НАТО - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, ряд европейских политиков и военных выступили с заявлениями о необходимости подготовки к возможной войне с Россией. Более того, министр обороны ФРГ Борис Писториус даже назвал прогнозируемые сроки. По его мнению, война между НАТО и Россией может произойти уже через пять-восемь лет.

Недавно Bild получил доступ к секретному документу Бундесвера, согласно которому уже в этом году может начаться гибридная война Запада с РФ. Кульминацией указывают размещение сотен тысяч натовских солдат и неизбежное начало войны летом 2025 года.

В Российской Федерации назвали опасения стран НАТО и Европейского Союза о том, что страна-агрессор может совершить нападение и на них, мифическими.

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