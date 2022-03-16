По данным СМИ, роскошная яхта заблокирована в порту Риеки.

Нардеп от ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук, который не так давно сбежал из-под домашнего ареста, лишается имущества. Его 92-метровую яхту Royal Romance, которая стоит 200 миллионов долларов, арестовали в Хорватии.

Об этом сообщает Novi list.

Как стало известно изданию, мегаяхта Royal Romance заблокирована в порту Риеки. Там находится несколько суден богатых россиян и пророссийских олигархов. В последнее время это привело к проблемам. В адрес яхт и экипажей вылилось много угроз, из-за чего они находились под строгим надзором полиции.

Теперь же несколько таких яхт арестовали. Среди них и 92-метровое судно Royal Romance.

"Владельцем этого 92-метрового сверхроскошного судна формально до марта прошлого года был украинский политик и миллиардер Виктор Медведчук, близкий друг Путина и лидер пророссийской оппозиции в Украине, который, скорее всего, является кандидатом в украинские марионеточные премьер-министры, если Путину удастся сломить сопротивление украинцев", - сообщает Novi list.

Яхта Royal Romance входит в пятерку крупнейших роскошных яхт мира. Она используется исключительно для нужд владельца и его гостей. Примечательно, что яхта стоит 200 миллионов долларов, а ежегодные расходы на ее содержание и путешествия оцениваются в 15-20 миллионов долларов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Италии арестовали виллу еще одного российского олигарха и друга Путина.

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