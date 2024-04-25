Речь идет о материально-техническом обеспечении "военного положения" в случае столкновения с Россией.

Командующие немецкой армии разрабатывают планы относительно того, как они будут кормить тысячи американских солдат и заправлять их танки, когда те будут двигаться к восточному фронту НАТО, в рамках секретного документа, в котором изложена готовность Германии к войне. В частности, в интервью FAZ генерал-лейтенант Бундесвера Андре Бодеманн сказал, что армия составляет новый, долгосрочный план безопасности с акцентом на гражданской обороне.

Отмечается, что большинство деталей планирования является государственной тайной, но старший офицер таки раскрыл, что часть процесса планирования включает материально-техническое обеспечение для питания огромного количества американских солдат, главным образом, со стороны гражданских.

"Если бы, например, дивизия США двигалась на восток, тысячи танков, тысячи солдат, тогда их нужно было бы накормить, а танки заправить или, возможно, отремонтировать", - сказал Бодеманн.

По его словам, материально-техническое обеспечение Бундесвера, "вероятно, было бы связано с нашими собственными солдатами на фронте".

"Это означает, что нам понадобится максимальный вклад гражданской службы. Колонна получала бы топливо с автозаправочных станций или гражданского транспорта, Красный Крест оказывал медицинскую помощь, а еда поступала бы от гражданского общественного питания. Это был бы классический случай", - сказал военный.

В этом контексте издание The Telegraph отмечает, что комментарии Бодеманна прозвучали во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Берлин, где тот сказал, что европейские страны должны брать пример с Британии в увеличении расходов на оборону, чтобы гарантировать дальнейшую преданность США НАТО.

"Заявления генерала Бодемана являются последним свидетельством того, что Германия пытается сделать себя ... "готовой к войне" перед лицом потенциального вооруженного конфликта с Россией в течение следующих пяти лет. Хотя он не уточнил, какой восточный фронт будет защищать Германия, официальные лица НАТО все больше обеспокоены тем, что Владимир Путин начнет вторжение на восточный фланг НАТО, если его силы в конце концов одержат победу в Украине", - отмечает СМИ.

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