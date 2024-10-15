По словам Евгения Корнийчука, Иерусалим не принял предложение Киева по противодействию иранским беспилотникам.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что от имени Киева предлагал руководству этой страны сотрудничать в противодействии беспилотникам иранского производства. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам дипломата, еще в феврале 2023 года он принес в офис премьер-министра Нетагьяху остатки иранского беспилотника, которым Россия обстреляла Киев, предупредив, что при отсутствии сотрудничества с Украиной подобные беспилотники скоро упадут на Израиль.

"Я не хочу сейчас говорить "я вам так говорил", но я вам так говорил", - отметил Корнийчук.

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Издание напоминает, что ранее посол обвинил Иерусалим в "тесном сотрудничестве" с Москвой из-за отказа Израиля предоставить Украине оборонительное вооружение после вторжения России в 2022 году. Сейчас Корнийчук считает, что страны должны сотрудничать теснее - в частности, по обмену разведданными:

"Мне давно стало ясно, что мы воюем с одним и тем же врагом. Я могу сказать, что после нападения на Израиль, которое произошло 7 октября (2023 года - УНИАН), Израиль проснулся, но еще многое нужно сделать".

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В воскресенье, 13 октября, "Хезболла" атаковала дронами Израиль. В результате удара 67 человек были ранены в районе города Биньямин.

А накануне в результате удара беспилотника группировки "Хезболла" по военной базе на севере Израиля погибли четыре израильских солдата. Еще более 60 человек получили ранения.

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