Два беспилотника были сбиты вблизи Хайфы, третий попал в толпу возле Биньямина.

Более 60 человек ранены в результате атаки группировки "Хезболла" по Израилю. Об этом информирует The Times of Israel.

Сообщается, что два беспилотника были сбиты вблизи Хайфы, а вот третий попал в толпу возле города Биньямин.

По данным медиков, количество раненых во время нападения беспилотника в районе Биньямина возросло до 67 человек. Из них четверо тяжело ранены, пятеро получили тяжелые ранения и 14 - средней тяжести:

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"Большинство из пострадавших были доставлены в медицинский центр Гилеля Яффе в Хадере, другие - в больницу Шеба в Рамат-Гане, больницу Рамбам в Хайфе и медицинский центр Рабина в Петах-Тикве".

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Иран находится в отчаянии из-за обострения на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший командующий американскими силами на Ближнем Востоке Фрэнк Маккензи.

Он отметил, что Тегеран оказался загнанным в угол после недавнего не слишком успешного ракетного удара по Израилю.

Как сказал военный, главный союзник Тегерана в регионе, Хезболла, была "обезглавлена", а собственные наступательные возможности Ирана "серьезно ограничены".

Как известно, 8 октября Израиль заявил о ликвидации командующего штабом "Хезболлы" Сухайла Хусейна Хусейни. Он сыграл решающую роль в передачах оружия из Ирана.

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