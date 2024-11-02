Истребитель ВВС Израиля в сотрудничестве с Северным командованием уничтожил Джафара Хадера Фаура в районе Джуайя на юге Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира "Хезболлы" Джафара Хадера Фаура, который является ответственным за первые ракетные обстрелы страны 8 октября 2023 года. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что истребитель ВВС Израиля в сотрудничестве с Северным командованием уничтожил Фаура в районе Джуайя на юге Ливана. Также был ликвидирован командир подразделения беспилотников.

Издание напоминает, что Фаур отвечал за обстрел ракетами и беспилотниками севера Израиля из восточного Ливана. Его подразделение первым обстреляло Израиль 8 октября 2023 года, отдав приказ начать вооруженные действия вдоль северной границы Израиля:

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"Он также ответственен за ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли израильские гражданские лица... и нападение на Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 12 детей".

Фаур также ответственен за ракетный обстрел Метуллы в прошлый четверг, в результате которого погибли пять мирных жителей.

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В конце октября стало известно, что Израиль повредил две секретные военные базы Ирана. Часть зданий повреждена на военной базе Парчин, где Иран, вероятно, проводил испытания взрывчатых веществ для ядерного оружия.

В ночь на 26 октября ЦАХАЛ атаковал Иран в ответ на масштабный ракетный обстрел 1 октября. Взрывы прогремели в Тегеране и Караджи. Утром 27 октября ЦАХАЛ сообщил об окончании ударов по военным объектам в Иране.

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