Израиль заявил о ликвидации лидера 'Хезболлы' Насраллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насралла в результате ударов по Бейруту. Об этом говорится в заявлении израильской армии.

После получения точных разведывательных данных, самолеты военно-воздушных сил Израиля целенаправленно атаковали центральный штаб "Хезболлы", который находился под землей под жилым домом в Бейруте.

"Удар был нанесен в то время, когда высшее командование "Хезболлы" руководило из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан Государства Израиль", - добавили в сообщении.

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В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что в течение своего правления на посту генерального секретаря "Хезболлы" Насралла был ответственным за убийство гражданских и военных Израиля. Кроме того, он участвовал в планировании и осуществлении тысячи террористических актов.

"Он отвечал за руководство и осуществление террористических атак по всему миру, в которых погибали гражданские лица разных национальностей. Насралла был центральным лицом, которое принимало решения, и стратегическим лидером организации", - рассказали в сообщении.

Израильские военные напомнили, что "Хезболла" присоединилась к террористической организации "ХАМАС" в войне против Израиля 8 октября. С тех пор "Хезболла" продолжает свои постоянные нападения на граждан Израиля, "втягивая Ливан и весь регион в более широкую эскалацию".

В то же время в заявлении ЦАХАЛ в соцсети X добавили:

"Хасан Насралла больше не сможет терроризировать мир".

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