Министры иностранных дел стран собрались на переговоры на фоне проблем с продолжением помощи со стороны США.

Великобритания и Франция заявляют, что полномасштабное вторжение России в Украину должно завершиться поражением для Путина. Это заявление прозвучало на фоне проблем с продолжением помощи Украине со стороны США.

Как сообщает The Associated Press, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его коллега из Франции Катрин Колонна настаивают на том, что агрессию России нельзя поощрять, отказывая Украине в продолжении военной помощи от ключевого партнера - Соединенных Штатов.

Кэмерон, выступая после переговоров с Колонной в Париже, сказал, что экономики западных партнеров Украины "превосходят российскую экономику в отношении 25 к одному или более".

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"Мы должны сделать так, чтобы эта экономическая сила и эти обязательства окупились. Если мы сможем, я не сомневаюсь, что мы сможем убедиться, что Путин проиграет, и важно, чтобы он проиграл", - заявил глава МИД Британии.

Ни Кэмерон, ни Колонна в комментариях журналистам не анонсировали новую помощь Украине. Они не отвечали на вопросы.

"Бок о бок с самого начала наши две страны работают вместе, чтобы гарантировать, что российская агрессия станет провалом", - сказала Колонна.

Кэмерон заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании и Франции продлится "столько, сколько потребуется". Сравнив войну с "пьесой, которая состоит из разных актов", он сказал, что союзники Украины должны определить ее следующий этап.

"Первым актом была потрясающая неудача России в попытках достичь своих целей. Вторым актом было контрнаступление Украины летом 2022 года, блестящий успех, который показали украинцы, отбросив россиян, вернув половину утраченной территории. Третий акт был более сложным на суше. Но четвертое действие еще не написано, и мы должны убедиться, что пишем его правильно вместе с нашими друзьями и партнерами из западного мира", - заявил Кэмерон.

Помощь для Украины

Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о внешней помощи на сумму $110,5 млрд, $61 миллиард из которых предусмотрен для Украины. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что вопрос дальнейшего оказания США помощи Украине будет решаться уже в следующем году.

США все еще удается отправить оружие Украине. Пентагон решил, что он завысил стоимость оружия, которое он уже прислал Украине, на 6,2 миллиарда долларов. Это создало резерв в размере 4,4 миллиарда долларов, из которого отправляются пакеты помощи.

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