Это первый раз, когда ведомство указало конкретную дату, когда средств на счетах не будет.

До 30 декабря у Пентагона закончатся деньги на замену оружия, присланного в Украину, если Конгресс не утвердит новое финансирование. Это первый раз, когда главное оборонное ведомство США назвало конкретную дату исчерпания средств.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла МакКорда, Министерство обороны США тратит свои последние 1,07 миллиарда долларов на покупку нового оружия и оборудования, которые заменят те, которые были изъяты из запасов и отправлены в Украину. Через пятнадцать дней - 30 декабря - его счета будут пустыми.

"После того, как эти средства будут выделены, департамент исчерпает финансирование, доступное нам для помощи Украине в области безопасности", - написал МакКорд в письме руководителям комитетов по оборонной политике и ассигнованиям Палаты представителей и Сената.

Издание отмечает, что это письмо усилит давление на Конгресс, чтобы выйти из тупика относительно более 60 миллиардов долларов, которые президент Джо Байден попросил для помощи Украине. Законодатели-республиканцы говорят, что пакет должен включать меры по усилению безопасности на границе США с Мексикой, иначе они его не одобрят. Представители администрации Байдена пытались договориться с сенаторами о компромиссном пакете дополнительных расходов.

12 декабря администрация Байдена объявила, что направляет Украине пакет на 200 миллионов долларов из американских поставок, который включает артиллерийские снаряды, боеприпасы к стрелковому оружию и другое вооружение. После этого Пентагон сможет отправить Украине еще один пакет помощи, сказал МакКорд.

Несмотря на то, что письмо требует от членов Конгресса достичь соглашения по финансированию Украины, это также означает, что республиканцы Палаты представителей, сбежавшие на рождественские каникулы, не взявшись за финансирование, имеют время, чтобы достичь соглашения, когда они вернутся после 1 января.

Помощь для Украины

Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о внешней помощи на сумму $110,5 млрд, $61 миллиард из которых предусмотрен для Украины. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что вопрос дальнейшего оказания США помощи Украине будет решаться уже в следующем году.

С тем США все еще удается отправить оружие Украине. Пентагон решил, что он завысил стоимость оружия, которое он уже прислал Украине, на 6,2 миллиарда долларов. Это создало резерв в размере 4,4 миллиарда долларов, из которого отправляются пакеты помощи.

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