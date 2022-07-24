По словам Марка Милли, за последние пять лет в Тихоокеанском регионе значительно увеличилось количество перехватов китайских самолетов и кораблей.

Вооруженные силы Китая за последние пять лет стали более агрессивными и опасными.

Такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион, пишет The Wall Street Journal. Поездка Милли в регион сосредоточена на угрозе Китая.

По его словам, за указанное время значительно увеличилось количество перехватов китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе силами США и других партнеров. "В равной пропорции" увеличилось и количество опасных инцидентов.

"Китайские вооруженные силы в воздухе и на море стали значительно активнее и заметно более агрессивны в этом конкретном регионе", – заявил генерал.

Накануне Милли ставил перед своим штабом задачу собрать подробную информацию о взаимодействии между Китаем и США в указанном регионе.

В ближайшее время генерал Милли должен принять участие в совещании глав оборонных ведомств Индо-Тихоокеанского региона в Сиднее, где ключевыми темами будут эскалация военного роста Пекина и необходимость сохранения свободного, открытого и мирного Тихоокеанского региона.

Напомним, ранее Китай заявил о готовности предпринять "решительные шаги", если спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в составе официальной делегации США.

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