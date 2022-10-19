Отмечается, что в РФ компания производила грузовики.

Шведский автоконцерн Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в Российской Федерации в связи с санкциями из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Компания приостановила работу в России еще в конце февраля. Как известно, в РФ Volvo Group производила грузовики.

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"В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начало сокращения количества сотрудников", - заявил представитель компании.

По словам одного из топ-менеджеров автозавода, Volvo Group направила на рассмотрение предложение о продаже всего своего бизнеса в России.

Он пояснил, что соответствующее соглашение может быть заключено до конца 2022 года или в первом квартале 2023 года.

Сейчас российские активы компании включают заводы сварки и окраски кабин, а также сбор грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисные центры по их обслуживанию в разных городах РФ.

Какие автопроизводители продали бизнес в России

Как ранее сообщал УНИАН, автопроизводитель Volvo одним из первых прекратил выпуск и продажу автомобилей в Российской Федерации - еще 28 февраля. Главной причиной они называли вторжение РФ в независимую Украину.

8 марта стало известно, что итальянский производитель спортивных авто Lamborghini прекращает сотрудничество из РФ из-за войны в Украине.

19 апреля сообщалось, что американский автоконцерн General Motors полностью уходит из Российской Федерации. В связи с этим компания уволила сотрудников российского офиса. Стоит добавить, что в 2015 году GM уже сворачивала производство в России из-за оккупации украинского Крыма. При этом компания продолжала поставлять авто, но только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.

Также весной стало известно, что Россию покидает и концерн Renault. В мае страна-оккупант "национализировала" его и теперь будет производить там российские машины под маркой "Москвич". Завод переименовали в июне.

27 августа стало известно, что известный немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продаст свой завод Московской области.

23 сентября корпорация Toyota Motor Corp. решила прекратить производство автомобилей на своем единственном заводе в России.

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