Украинские морские пехотинцы поделились своим мнением об ожиданиях от Трампа у власти.

Беспилотные летательные аппараты, используемые и Украиной, и Россией, изменили характер боевых действий за почти три года, прошедших с начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года. Однако на горизонте маячит еще одно изменение — Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом в качестве президента США. Он пообещал закончить боевые действия, хотя не уточнил, как именно. Украинские солдаты поделились своим мнением об ожиданиях от президентства Трампа Sky News.

Все они заявили, что категорически против любых сделок, которые предполагают передачу территорий России.

"Я надеюсь, что исход этой войны будет справедливым. Для меня справедливый мир — это возвращение наших территорий. Это единственное, что я понимаю; другого пути нет", — сказал 28-летний командир батальона "Корсар" 38-й ОБМП майор Владислав Товстий.

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Он также подчеркнул, что если Трамп попытается добиться "компромиссного соглашения" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, то справедливость в мире окажется не такой, как он ее видит.

"Компромисс уже не про справедливость; это про уступки. А это значит, что если ты сильнее, ты можешь брать, что хочешь", - отметил майор.

Техник "Картман", который изготовляет дроны для армии, сказал бы Трампу, если бы у него была такая возможность: "Нельзя подружиться с акулой, которая нападает на вас. Нельзя говорить о здравом смысле, если животное хочет вас убить. Какие переговорные навыки вы примените, если вам просто нужно сражаться за свое выживание?"

Командир роты Оскар считает, что с одной стороны "заморозка конфликта" и сохранение за Россией части временно оккупированных территорий остановило бы гибель украинцев. Но с другой стороны, это даст врагу время для подготовки следующей атаки.

Если война действительно будет заморожена, он не понимает, ради чего тогда погибли его сослуживцы.

Другие новости, связанные с войной в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине опасаются "мира любой ценой" после прихода Трампа в класти. "И солдаты, и гражданские лица говорят, что после стольких потерь новый президент США должен добиваться справедливого урегулирования, а не мира любой ценой", - пишет The New York Times.

Кроме того, один из экспертов предположил, чем закончится год перемирия с РФ. По его словам, Россия за это время серьезно нарастит военный потенциал. Он подсчитал, за это время стране агрессору удастся накопить до 4,5 тыс. танков (в 2022 году их было 3200), - боевых бронированных машин (ББМ) - 9-10 тысяч, артсистем - 5 тыс. единиц.

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