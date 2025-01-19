В 2022 году Украина сорвала планы Москвы по вторжению в Европу.

В случае так называемого "перемирия" Россия за год накопит огромный потенциал. Тогда, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, агрессор может задействовать старый сценарий вторжения в Европу - развяжет Третью мировую войну.

По мнению Коваленко, за год возможного перемирия Россия серьезно нарастит военный потенциал. Он подсчитал, за это время стране агрессору удастся накопить до 4,5 тыс. танков (в 2022 году их было 3200), - боевых бронированных машин (ББМ) - 9-10 тысяч, артсистем - 5 тыс. единиц. Кроме того, оккупанты накопят много ракет: Х-101/555 - до 1000, "Калибров" - до 400; 9М723 ОТРК "Искандер" - 250-350, Х-47М2 "Кинжал" - 50-70, 3М22 "Циркон" - 15-20 единиц.

"По боеприпасам, с учетом как внутреннего производства (2,5 млн выстрелов в год), так и поставок из Ирана и особенно КНДР: более 10 миллионов выстрелов всех типов калибров", - предполагает аналитик.

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Кроме того, при отсутствии ежемесячных потерь и сохранении нынешнего уровня мобилизации, позволит РФ сформировать пехотную компоненту в 1,1 - 1,2 миллиона человек. При условии сохранения договоренностей Москвы с Пхеньяном не исключено "накопление" 50 тыс. северокорейских солдат, что позволит Москве в составе своих ВС сформировать отдельное подразделение КНДР.

"Вот примерно такой потенциал будет у России в случае года "перемирия", "прекращения огня"… Накопление будет превышать в разы то, что было в наличии у российских оккупационных войск по состоянию на 24 февраля 2022 года", - подчеркивает Коваленко.

Он анализирует возможный сценарии вторжения в Европу, которые, не исключены, если кремлевскому диктатору Владимиру Путину удастся накопить такие силы. Например, прорыв по Сувалкскому коридору - территорию на границе между Литвой и Польшей. Через нее страны Балтии соединены с остальным ЕС, и через которую проходит кратчайший транспортный путь между Беларусью и Калининградской областью РФ.

"Мало, кто об это говорит, но такой план у РОВ был в 2022 году… Сувалкский коридор, если измерять по прямой, - это около 70 км от границы Беларуси до Калининградской области. Но по прямой никто не наступает, и прорывы будут осуществляться вдоль трасс, а это до 100 км", - объяснил аналитик.

Агрессор планировал после оккупации юго-востока Украины с Одесской областью вторгнуться в Молдову, а затем активизироваться в Балтийском море с прорывом в Калининградскую область через Сувалкский коридор.

По данным эксперта, на всю операцию по прокладке сухопутного коридора Москва отводила 48 часов, остальное время - закрепление позиций, формирование флангов и пр. Однако, как утверждает Коваленко, в 2022 году Украина сорвала планы Москвы по вторжению в Европу. Первые месяцы войны в Украине истощили потенциал армии РФ, лишив Путина надежды захватить Литву, Латвию, Эстонию и часть Польши.

"Но имея ударный потенциал в 2-3 раза, а по людскому ресурсу в 6 (!!!) раз больший, чем в 2022 году, Владимир Путин вряд ли откажется от того, чтобы "достать из пыльного ящика" европейский план начала полномасштабного вторжения", - акцентирует эксперт.

Он допускает, что, задействовав 100 тысяч солдат, 500 танков, 1500 ББМ и около тысячи артсистем, Кремлю удастся быстро "прорубить" Сувалкский коридор, а Польша не сможет это предотвратить.

"Во-первых, Польша не готова к отражению такой формы наступления "любой ценой" с полным пренебрежением людскими жизнями, к которым привыкла российская армия… Во-вторых, нечто похожее на линии обороны и рубежи с фортификациями находится вблизи границы с Беларусью и Калининградской областью, но глубже в территорию Польши - нет…", - анализирует Коваленко.

Третьей причиной он называет толпы беженцев, которые заполнят трассы и дороги, создав колоссальные заторы, что не позволит осуществлять своевременную переброску военных сил и средств. При этом оккупанты будут давить техникой, и расстреливать всех, кто им встретиться на пути.

Как предполагает эксперт, на страны Балтии Кремль бросит аналогичные силы, задействовав, помимо сухопутных войск, Балтийский флот.

"Позитивным моментом в "мясорубке" будет лишь то, что в этот период российская военная машина окончательно исчерпает советское наследие в технике и не сможет компенсировать потери танков, ББМ и артсистем. Весь тот потенциал, который она накопит за время "перемирия", станет последним, что у нее останется", - считает эксперт.

Он приходит к выводу: навязывая Украине "перемирие", Европа лишь приближает войну на своей территории - Третью мировую войну. При этом армии стран Европы и НАТО не смогут уберечь от вторжения России.

"Странным образом дальновидность западных лидеров подводит, и никто не видит того, что может произойти уже через год "молчания пушек"… Любой мир с недобитым врагом приводит к еще большей войне", - акцентирует Коваленко.

Возможность мирных переговоров с РФ - что известно

Ранее в Atlantic Council объяснили, почему Украине нужны гарантии безопасности. По мнению экспертов, предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилило ожидания нового толчка к миру в 2025 году, поскольку лидер США намерен искать возможности, чтобы положить конец вторжению России в Украину. Как пишет Atlantic Council, ожидается, что план Трампа будет включать значительные территориальные уступки Украины.

Отмечается, что позиция Украины на переговорах уже становится объектом внимания. В то время как украинские официальные лица продолжают исключать официальную уступку земель Москве, в Киеве, похоже, растет понимание того, что полное освобождение страны военным путем уже невозможно.

Аналитики считают, что Украина начала показывать готовность к временному компромиссу по территориальным вопросам, одновременно подчеркивая критическую важность гарантий безопасности.

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