Украина сталкивается с сильным противником и при этом сильно зависит от американской военной поддержки, отметили в издании.

В Украине верят, что администрация избранного президента США Дональда Трампа принесет перемены. Но многие при этом опасаются, что данные перемены будут нехорошими, особенно если военная помощь Штатов приостановится. К такому выводу пришли в The New York Times, пообщавшись с десятками украинцев - солдатами на фронте, переселенцами и жителями городов, подвергающихся ракетным обстрелам России.

"И солдаты, и гражданские лица говорят, что после стольких потерь новый президент США должен добиваться справедливого урегулирования, а не мира любой ценой", - отмечается в публикации.

Указывается, что многие украинцы чувствуют разочарование чрезмерно осторожным подходом администрации Джо Байдена и задержкой получения помощи из-за действий Конгресса.

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"Война все еще продолжается, Украина сталкивается с сильным противником и сильно зависит от американской военной поддержки", - подчеркнули в NYT.

Как отметила 29-летняя украинская художница Анна, "некоторые говорят, что это конец для Украины":

"Но поскольку я считаю его (Трампа - УНИАН) нестабильным человеком, я не могу сказать наверняка. Я надеюсь на справедливость и на то, что Россия столкнется с последствиями за все, что она сделала".

Майор 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригады Ярослав Галас сказал, что, по его мнению, желание Трампа выглядеть победителем в конечном итоге обеспечит ему поддержку Украины:

"Трамп понимает, что победа России и поражение Украины - это поражение Соединенных Штатов и его личное поражение на посту президента. Так это воспримет мир".

Воюющий в Курской области России офицер военной разведки Андрей заявил, что каждый украинец пережил столько ужасов, что конец войны не может наступить достаточно скоро:

"Война ужасна, и ее нужно закончить. Возможно, Трамп что-нибудь с этим сделает".

При этом военный добавил, что, если Трамп откажется от военной поддержки, чтобы заставить Киев принять невыгодную сделку, это может не сработать так, как он ожидает.

"Это будет плохо. Это превратится в партизанскую войну… Мы не сдадимся. Много хороших людей погибнет", - предположил боец.

"Мирный план" Трампа по Украине - актуальное

Ранее в The New York Times пришли к выводу, что предварительные контуры будущей сделки Трампа по Украине уже определены. Отмечалось, что Россия может сохранить свои войска на примерно 20% территории Украины, которую она сейчас оккупирует.

Генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес высказывал мнение, что Трамп должен избегать подписания сделки с Путиным по Украине, иначе он столкнется с новой глобальной войной.

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