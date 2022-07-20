Суд в Гааге собирается до конца 2022 года или в начале 2023 года выдвинут обвинения.

Международный уголовный суд намерен рассмотреть первое дело о военных преступлениях Российской Федерации в Украине до конца года. Первый случай представят уже наступающей зимой или в начале 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg

По данным источников издания, окончательная дата еще не установлена, и процесс может затянуться, потому что для подготовки дела требуется время. При этом конкретные детали рассматриваемого дела неизвестны.

В марте была создана совместная следственная группа в составе нескольких европейских судебных органов для сбора доказательств преступлений российской армии в Украине. Прокуратура МУС является участником следственной группы, работу которой поддерживает агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия.

Отмечается, что МУС и Украина ведут переговоры о передаче Киевом как минимум одного российского военнопленного в суд. Он может дать показания против высокопоставленных российских командиров.

С тех пор как Россия вторглась в Украину 24 февраля, Верховный комиссар ООН по правам человека зафиксировала более 11 500 жертв среди гражданского населения. По состоянию на 12 июля было убито не менее 5024 мирных жителей, в том числе около 300 детей.

Российские военные обвиняются в нападениях на гражданские здания и зверствах в ряде украинских городов, таких как Буча, где оккупанты устраивали массовые захоронения, а также пытали и казнили украинцев.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 июля Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум по сути по делу об обвинении Российской Федерации в геноциде украинцев.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещения причиненного вреда.

При этом агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич заявил, что Международный суд ООН в Гааге начнет рассматривать по сути дело об обвинениях Российской Федерации в геноциде украинцев.

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